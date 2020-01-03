Источник материала: Новости Волковыска

По словам синоптиков, погодные условия 4‒6 января будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

В субботу 4 января

Ожидается облачная, с прояснениями погода, на большей части территории Волковыска и района пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный и западный, 7–12 м/с, в дневное время порывы до 16 м/с.

Температура воздуха ночью: +1..–3, температура воздуха днем: 0..+4.

В воскресенье 5 января

Ночью и утром на большей части региона, а днем лишь местами пройдет снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. В первое воскресенье года подует сильный северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15‒18 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет меняться от +2 до –3 градусов.

В понедельник 6 января

В ночные часы осадков не прогнозируется, а вот днем на большей части города и района ожидается снег и мокрый снег, переходящий в дождь. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью ветер неустойчивый, днем юго-западный, скорость ‒ 5–10 м/с, порывы в дневное время до 14 м/с. Ожидаются крепкие ночные заморозки.

Температура воздуха ночью: –3..–8, местами при прояснениях ‒ до минус 10°С, температура воздуха днем: –3..+2°С.