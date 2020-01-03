8 января 2020 г. с 8.00 до 13.00 будет проводить личный прием граждан в Ивьевском райисполкоме (3-й этаж, каб. №55 а) председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович БУЛАК.
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8 января А.И. Булак проведет прием граждан
04.01.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
8 января 2020 г. с 8.00 до 13.00 будет проводить личный прием граждан в Ивьевском райисполкоме (3-й этаж, каб. №55 а) председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович БУЛАК.
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8 января 2020 г. с 8.00 до 13.00 будет проводить личный прием граждан в Ивьевском райисполкоме (3-й этаж, каб. №55 а) председатель Ивьевского районного исполнительного...
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