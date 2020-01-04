Совмин утвердил план работы на I полугодие

План работы Совета Министров и Президиума Совмина на I полугодие 2020 года утвержден постановлением правительства от 31 декабря 2019 года №955, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Совмина.

На заседаниях Совета Министров планируется рассмотреть итоги социально-экономического развития Беларуси за 2019 год, а также за январь — март 2020-го.

Результаты работы по трудоустройству граждан, выявлению доходов физических лиц, сокрытых от налогообложения, ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обсудят на заседаниях Президиума Совмина. Кроме того, в центре внимания будет работа представителей государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат государству, состояние дел в сельском хозяйстве и выполнение поручений по повышению его эффективности, а также результаты оказания организациям господдержки в 2019 году и выполнение условий ее предоставления.

Планируются к рассмотрению проект концепции Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021 — 2025 годы и проект Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года.

На заседаниях речь также пойдет о концептуальных основах прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2021 год и на период до 2023 года, направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021 год и среднесрочной финансовой программы на 2021-2023 годы.

Всего в план работы включено 18 вопросов