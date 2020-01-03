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Председателем Глусского районного Совета депутатов избран Вячеслав Асташевич

04.01.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Председателем Глусского районного Совета депутатов избран Вячеслав Асташевич

Вячеслав Анатольевич Асташевич родился в Глуске в 1976 году, с 1993 года он студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, после окончания вуза, получив специальность «землеустройство», вернулся в Глусский район. Работал инженером-землеустроителем отдела землеустройства, затем заместителем начальника отдела, в 2005 году возглавил землеустроительную и геодезическую службу района, до настоящего избрания работал начальником отдела землеустройства Глусского райисполкома. Вячеслав Асташевич женат, в семье воспитывается дочь.

 
 
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Вячеслав Анатольевич Асташевич родился в Глуске в 1976 году, с 1993 года он студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, после окончания вуза,...
 
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