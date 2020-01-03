ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко узнала первого соперника на турнире в Шеньчжене, где будет защищать титул

04.01.2020 09:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко получила второй номер посева на турнире в китайском Шэньчжене (призовой фонд 651,75 тыс. долларов) и сыграет с одним из победителей квалификационного этапа соревнований.


Фото: twitter.com/shenzhenopenwta

Во втором раунде турнира вероятна встреча Арины Соболенко (11 WTA) с чешкой Каролиной Плишковой (2 WTA), которая начнет борьбу за титул также с поединка с одним из квалифайеров.

Третью ракетку Беларуси Александру Саснович (62 WTA) тоже ждет матч с одним из четырех квалифайеров на старте соревнований.

Напомним, что победительницей прошлогоднего турнира в Шеньчжене стала именно Арина Соболенко. На пути к трофею она обыграла немку Татьяну Марию, россиянок Екатерину Александрову и Марию Шарапову (из-за травмы отказалась от продолжения борьбы при счете 6:1, 4:2 в пользу Соболенко), китаянку Ван Яфань и американку Элисон Риске.

Всего в 2019 году Арина завоевала три титула в одиночном разряде — в Шеньчжене, Ухане, где впервые в карьере провела защиту звания чемпионки турнира, и на малом итоговом турнире в Чжухае.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во втором раунде турнира вероятна встреча Арины Соболенко с чешкой Каролиной Плишковой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Председателем Глусского районного Совета депутатов избран Вячеслав Асташевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика