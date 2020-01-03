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Арина Соболенко узнала первого соперника на турнире в Шеньчжене, где будет защищать титул
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко получила второй номер посева на турнире в китайском Шэньчжене (призовой фонд 651,75 тыс. долларов) и сыграет с одним из победителей квалификационного этапа соревнований.
Во втором раунде турнира вероятна встреча Арины Соболенко (11 WTA) с чешкой Каролиной Плишковой (2 WTA), которая начнет борьбу за титул также с поединка с одним из квалифайеров.
Третью ракетку Беларуси Александру Саснович (62 WTA) тоже ждет матч с одним из четырех квалифайеров на старте соревнований.
Напомним, что победительницей прошлогоднего турнира в Шеньчжене
Всего в 2019 году Арина завоевала три титула в одиночном разряде — в Шеньчжене, Ухане, где впервые в карьере провела защиту звания чемпионки турнира, и на малом итоговом турнире в Чжухае.
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Во втором раунде турнира вероятна встреча Арины Соболенко с чешкой Каролиной Плишковой.
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