Арина Соболенко узнала первого соперника на турнире в Шеньчжене, где будет защищать титул

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко получила второй номер посева на турнире в китайском Шэньчжене (призовой фонд 651,75 тыс. долларов) и сыграет с одним из победителей квалификационного этапа соревнований.



Фото: twitter.com/shenzhenopenwta

Во втором раунде турнира вероятна встреча Арины Соболенко (11 WTA) с чешкой Каролиной Плишковой (2 WTA), которая начнет борьбу за титул также с поединка с одним из квалифайеров.

Третью ракетку Беларуси Александру Саснович (62 WTA) тоже ждет матч с одним из четырех квалифайеров на старте соревнований.

Напомним, что победительницей прошлогоднего турнира в Шеньчжене стала именно Арина Соболенко . На пути к трофею она обыграла немку Татьяну Марию, россиянок Екатерину Александрову и Марию Шарапову (из-за травмы отказалась от продолжения борьбы при счете 6:1, 4:2 в пользу Соболенко), китаянку Ван Яфань и американку Элисон Риске.

Всего в 2019 году Арина завоевала три титула в одиночном разряде — в Шеньчжене, Ухане, где впервые в карьере провела защиту звания чемпионки турнира, и на малом итоговом турнире в Чжухае.