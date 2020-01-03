|
Пресс-служба Министерства спорта не подтвердила и не опровергла: кому отдадут минское "Динамо"?
Источник материала: Партизан
Пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси не подтвердила и не опровергла информацию о том, что минское "Динамо" перейдет под управление ведомства.
В данный момент клубом управляет Мингорисполком. По сведениям Football.by, ожидаемый инвестор в столичный клуб так и не пришел и для того, чтобы сохранить и "Динамо" и "Минск" в высшей лиге, было принято решение "бело-синих" передать из Мингорисполкома в Минспорта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси не подтвердила и не опровергла информацию о том, что минское "Динамо" перейдет под управление ведомства.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)