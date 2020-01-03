ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России опубликовали карикатуру на Лукашенко: Путин предлагает ему сдаться за бочку нефти

04.01.2020 09:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Рисунок российского художника-карикатуриста Сергея Ёлкина.



Поводом для карикатуры стал спор Беларуси и России по условиям поставки нефти в 2020 году. Стороны не смогли договориться, и Москва решилась с 1 января прекратить поставки для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке.

В свою очередь Минск был вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов на экспорт, что может ударить по белорусскому бюджету.

При этом продолжаются разговоры о том, что Кремль использует экономические рычаги для давления на белорусские власти с целью выбить у них согласие на более глубокую интеграцию и потерю части суверенитета.

Лукашенко не впервые становится героем для российского карикатуриста Елкина. Полтора месяца назад он опубликовал рисунок на ту же тему.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Пресс-служба Министерства спорта не подтвердила и не опровергла: кому отдадут минское "Динамо"?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика