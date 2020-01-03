В России опубликовали карикатуру на Лукашенко: Путин предлагает ему сдаться за бочку нефти









Поводом для карикатуры стал спор Беларуси и России по условиям поставки нефти в 2020 году. Стороны не смогли договориться, и Москва решилась с 1 января прекратить поставки для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке.





В свою очередь Минск был вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов на экспорт, что может ударить по белорусскому бюджету.





При этом продолжаются разговоры о том, что Кремль использует экономические рычаги для давления на белорусские власти с целью выбить у них согласие на более глубокую интеграцию и потерю части суверенитета.





Лукашенко не впервые становится героем для российского карикатуриста Елкина. Полтора месяца назад он опубликовал рисунок на ту же тему.



