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Беларусь оштрафована ИТФ, лишена очков в Кубке Дэвиса и права провести домашний матч с командой Германии

04.01.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

6-7 марта мужская сборная Беларуси на выезде сыграет с командой Германии в матче квалификации Кубка Дэвиса. Этот поединок по очередности должен был проходить в Минске. Однако Белорусская теннисная федерация была наказана ИТФ за несоответствие корта во Дворце тенниса стандартам.

Беларусь оштрафована ИТФ, лишена очков в Кубке Дэвиса и права провести домашний матч с командой Германии
БТФ получила денежный штраф, сборная Беларуси была лишена 41 очка в рейтинге Кубка Дэвиса. Журналист "Прессбола" Сергей Версоцкий объяснил причину столь строгого наказания.

...Перед жеребьевкой Белорусская теннисная федерация была наказана специальной судебной панелью ИТФ за несоответствие закрытого корта во Дворце тенниса стандарту Международной теннисной федерации. Еще в 2008 году вступило в силу правило оценки скорости корта в рамках проведения матчей Кубка Дэвиса и Кубка федерации. В итоге технические представители ИТФ в ходе матча Беларусь — Португалия выявили недопустимо высокую скорость мяча при отскоке от минского хардового корта. В паспорте матча маркировка харда значилась как “Lentus Soft Pad”.

Все дело в том, что с течением времени за пределы строгих технических рамок могут выходить даже сертифицированные когда-то корты. И тот же хард может реагировать на внешние условия так же чутко, как грунт или трава. Например, многое зависит от количества песка в акриловой смеси, из которой состоит верхний слой хардового корта. Чем его больше, тем шершавее получается покрытие и тем больше трение между ним и мячом, следовательно после отскока мячи теряют скорость.

Но вследствие активного использования корт постепенно стирается от взаимодействия с мячами и кроссовками игроков и со временем становится значительно быстрее. Физически это легко объяснимо: выступающих гранул песка становится меньше, они полируются, мячу просто не за что цепляться, отчего он почти не теряет скорость после отскока. По-хорошему, чтобы хард оставался высококлассным, его нужно менять чуть ли не каждый год, однако экономически это совершенно неоправданно — особенно в условиях тренировочного центра.
 
Теги: Минск
 
 
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6-7 марта мужская сборная Беларуси на выезде сыграет с командой Германии в матче квалификации Кубка Дэвиса. Этот поединок по очередности должен был проходить в...
 
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