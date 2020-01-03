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Беларусь оштрафована ИТФ, лишена очков в Кубке Дэвиса и права провести домашний матч с командой Германии
Источник материала: Партизан
6-7 марта мужская сборная Беларуси на выезде сыграет с командой Германии в матче квалификации Кубка Дэвиса. Этот поединок по очередности должен был проходить в Минске. Однако Белорусская теннисная федерация была наказана ИТФ за несоответствие корта во Дворце тенниса стандартам.
БТФ получила денежный штраф, сборная Беларуси была лишена 41 очка в рейтинге Кубка Дэвиса. Журналист
...Перед жеребьевкой Белорусская теннисная федерация была наказана специальной судебной панелью ИТФ за несоответствие закрытого корта во Дворце тенниса стандарту Международной теннисной федерации. Еще в 2008 году вступило в силу правило оценки скорости корта в рамках проведения матчей Кубка Дэвиса и Кубка федерации. В итоге технические представители ИТФ в ходе матча Беларусь — Португалия выявили недопустимо высокую скорость мяча при отскоке от минского хардового корта. В паспорте матча маркировка харда значилась как “Lentus Soft Pad”.
Все дело в том, что с течением времени за пределы строгих технических рамок могут выходить даже сертифицированные когда-то корты. И тот же хард может реагировать на внешние условия так же чутко, как грунт или трава. Например, многое зависит от количества песка в акриловой смеси, из которой состоит верхний слой хардового корта. Чем его больше, тем шершавее получается покрытие и тем больше трение между ним и мячом, следовательно после отскока мячи теряют скорость.
Но вследствие активного использования корт постепенно стирается от взаимодействия с мячами и кроссовками игроков и со временем становится значительно быстрее. Физически это легко объяснимо: выступающих гранул песка становится меньше, они полируются, мячу просто не за что цепляться, отчего он почти не теряет скорость после отскока. По-хорошему, чтобы хард оставался высококлассным, его нужно менять чуть ли не каждый год, однако экономически это совершенно неоправданно — особенно в условиях тренировочного центра.
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Беларусь оштрафована ИТФ, лишена очков в Кубке Дэвиса и права провести домашний матч с командой Германии
6-7 марта мужская сборная Беларуси на выезде сыграет с командой Германии в матче квалификации Кубка Дэвиса. Этот поединок по очередности должен был проходить в...
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