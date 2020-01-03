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Птичий грипп H5N8 рядом с Беларусью. Как уберечься?

04.01.2020 08:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В соседней Польше – птичий грипп. Десятки тысяч птиц умерли, еще сотни тысяч готовят к утилизации. Ближайший очаг инфекции – в Люблинском воеводстве, не так далеко от Беларуси и Украины.

Гмина Старый Устимов под Люблином. 30 декабря на одной из птичьих ферм работники нашли много дохлых индюков. Думали, отравление, взяли материалы на анализы. Утром 31-го увидели, что болезнь распространяется, местные власти организовали кризисное совещание, а 1 января жители Люблинского воеводства увидели санитарные кордоны, пишет Белсат.



«На тех трех фермах, где подтверждено заражение, часть птиц пала, а остаток убьют газом, и эти птицы пойдут на утилизацию», – объясняет Люблинский воевода Лех Справка.

Сегодня добавилась четвертая ферма – с перепелками. Всего в воеводстве погибли 40 тысяч домашних птиц, 70 тысяч уже готовят к утилизации.

«В первую очередь нужно убрать мертвых птиц, подстилку, все, что могло иметь контакт с вирусом, в том числе корма и оборудование. И эти вещи нейтрализовать», – говорит Павел Петровский, воеводский ветеринарный доктор в Люблине.

Очисткой занимаются ветеринары и бойцы Территориальной обороны. По последним подсчетам, под угрозой заражения – 350 тысяч кур, индюков, гусей и других домашних птиц из ближайших хозяйств.

«1 января я обозначил две зоны: зона заражения в радиусе 3 км от очага инфекции и зона радиусом 10 км, где проведут соответствующие процедуры», – говорит Лех Справка.


В зону заражения впускают только местных жителей. На въездах в деревни – дезинфицирующие циновки. Запрещено выпускать птиц из помещений. Люблинский воевода заверил, что в случае необходимой утилизации кур, индюков, уток, за всех выплатят компенсацию.

«Но конечно компенсация не будет такой как деньги, если ты продашь эту птицу. Поэтому возможно, что какие-то люди будут пытаться продать эту птицу, будут думать, что она здорова, продать на сторону, в Беларусь вывезти тоже, потому что рядом граница. Так и распространяется грипп», – полагает директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский.

Птичий грипп – обычная болезнь птиц, как насморк у людей. Переносится с перелетными видами, особенно водоплавающими, на яйцах, на корме. Но иногда может появиться смертельный штамм, прежде всего опасный большими потерями в животноводстве. Еще реже он бывает смертельно опасен и для людей.

Помимо Люблинского воеводства в Польше случаи птичьего гриппа со смертью животных зафиксированы неподалеку от Познани и Катовиц. Уже известно, что это H5N8, высокопато нный для птиц. От человека человеку не передается. Грозит ли человеческой жизни и здоровью конкретно этот штамм, сейчас выясняют ученые.

«Если есть уже в Польше грипп, может, он уже в Беларуси. Или завтра может быть здесь. Желательно и самим обеспечить себя, желательно яйца, мясо хранить отдельно, хорошо их варить при приеме в пищу и мыть руки», – предупреждает Александр Винчевский.


Чтобы инфекция не перекинулась к нам, послезавтра Министерство сельского хозяйства Беларуси запрещает ввоз из Люблинского воеводства живой птицы, мяса, яиц, перьев и другой соответствующей продукции. Главные меры безопасности, которые рекомендуют специалисты: если вы увидели мертвых птиц, например, лебедей и уток, не прикасайтесь, не подходите, а лучше позвоните в ветеринарную службу вашего района.
 
 
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В соседней Польше – птичий грипп. Десятки тысяч птиц умерли, еще сотни тысяч готовят к утилизации. Ближайший очаг инфекции – в Люблинском воеводстве, не так далеко...
 
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