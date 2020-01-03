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Кросс-хэтчбек Kia XCeed сертифицировали для рынка ТС

04.01.2020 10:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подразделение Kia Motors Russia & CIS, которое отвечает также и за дистрибуцию продукции в Беларуси, сообщило, что «пятидверка» XCeed получила российскую сертификацию. Автомобиль прошел все испытания, предусмотренные при оформлении «Одобрения типа транспортного средства» (ОТТС).


Новый «паркетник», который дополнит нынешнее семейство Ceed, будет доступен с двумя вариантами бензиновых моторов. Турбированные агрегаты T-GDI с непосредственным впрыском топлива известны по новому ProCeed, который месяц назад побывал на тест-драйве AUTO.TUT.BY — это двигатели объемом 1,4 л (140 лошадиных сил и 242 Нм крутящего момента) и 1,6 л (200 сил и 265 Нм).


В паре с любым из этих моторов будет работать 7-ступенчатый «робот» (набор передаточных чисел коробки передач оптимизирован в соответствии с характеристиками каждого из двух силовых агрегатов), привод у всех XCeed — на переднюю ось.

XCeed имеет габаритную длину 4395 мм (Ceed — 4310 мм, универсал Ceed SW — 4600 мм), при этом он на 26 мм шире родственных моделей (1826 против 1800 мм). Высота новинки составляет 1483−1495 мм, что на 20−60 мм больше, чем у родственных моделей. Более подробная информация о комплектациях и сроках выхода XCeed на рынок ТС будет представлена позже.

 
 
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Подразделение Kia Motors Russia & CIS, которое отвечает также и за дистрибуцию продукции в Беларуси, сообщило, что «пятидверка» XCeed получила российскую сертификацию.
 
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