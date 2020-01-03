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В США пофантазировали о российских истребителях будущего

04.01.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский журнал Мilitary Watch составил подборку из боевых самолетов Воздушно-космических сил России, которые появятся или могут появиться в 2020-х годах. Об этом пишет Lenta.ru.


Фото: interpolit.ru

Как отметили эксперты в начале материала, до последних лет российский военно-промышленный комплекс в основном модернизировал советские самолеты, но по мере развития мировой авиапромышленности стал все больше сил уделять созданию моделей нового поколения. Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировали о будущем.

Единственный невыдуманный самолет в перечне — проектируемый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, первые полеты которого планируются в 2025 году. Его считают российским ответом на китайский H-20 и B-21 Raider США. Предполагается, что ПАК ДА, разрабатываемый ПАО «Туполев», станет преемником Ту-160М. Авторы утверждают, что ракетоносец будет оснащен в том числе гиперзвуковыми баллистическими ракетами.

Предполагается, что Россия выпустит усовершенствованную версию среднего истребителя МиГ-29, которую, возможно, назовут МиГ-36. Этот самолет, возможно, станет ближе к «невидимости» для радаров противника и заинтересует иностранных покупателей.

Другая гипотетическая модель российского самолета будущего — МиГ-41, усовершенствованный самолет-перехватчик, совмещающий качества МиГ-25 и МиГ-31. Гиперзвуковой самолет, считают эксперты, будет оснащен современными датчиками и боеприпасами и сможет подниматься на высоту, где будет представлять угрозу для вражеских спутников.

Также авторы посчитали, что российские конструкторы будут улучшать истребитель нового поколения Су-57, серийное производство которого стартовало в 2019 году. Будущий самолет шестого поколения они называют Су-60.

Пятой моделью, которую, по мнению Military Watch, увидит мир в ближайшем десятилетии, является Як-150 — новое поколение истребителя, способного к вертикальной посадке, проекта, замороженного из-за развала Советского Союза. Сообщается также, что в 2020 году в России будут заложены два корабля-амфибии, которые при наличии истребителей с вертикальной посадкой смогут выполнять функции авианосцев.

 
 
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По мнению издания, Россия вернется к палубным истребителям вертикального взлета.
 
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