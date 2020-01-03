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Сегодня ночью был метеорный поток Квадрантиды. Как это выглядело
Источник материала: Tut.by
Метеорный поток Квадрантиды, который наблюдается с 28 декабря по 12 января, достиг максимума активности в ночь на субботу, 4 января. Собрали фото этого прекрасного зрелища из соцсетей.
Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.
По оценкам астрономов нынешний звездопад составлял до 120 метеоров в час, это примерно один-два метеора в минуту.
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Собрали фото этого прекрасного зрелища из соцсетей.
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