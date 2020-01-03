Сегодня ночью был метеорный поток Квадрантиды. Как это выглядело

Источник материала: Tut.by

Метеорный поток Квадрантиды, который наблюдается с 28 декабря по 12 января, достиг максимума активности в ночь на субботу, 4 января. Собрали фото этого прекрасного зрелища из соцсетей.

Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.

По оценкам астрономов нынешний звездопад составлял до 120 метеоров в час, это примерно один-два метеора в минуту.