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Сегодня ночью был метеорный поток Квадрантиды. Как это выглядело

04.01.2020 09:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Метеорный поток Квадрантиды, который наблюдается с 28 декабря по 12 января, достиг максимума активности в ночь на субботу, 4 января. Собрали фото этого прекрасного зрелища из соцсетей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sascha Fromm (@saschafromm) 3 Янв 2020 в 5:32 PST

Метеорный поток Квадрантиды получил свое название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ari Lilja (@arska_lilja) 3 Янв 2020 в 10:21 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KenKen (@kenkenphoto47) 3 Янв 2020 в 4:23 PST

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Neal Bartek (@nbartekphotos) 18 Сен 2019 в 4:10 PDT

По оценкам астрономов нынешний звездопад составлял до 120 метеоров в час, это примерно один-два метеора в минуту.

 
 
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Собрали фото этого прекрасного зрелища из соцсетей.
 
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