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Кирилл Альшевский: Ломать ничего не будем. Возможно, появятся новые игроки.

04.01.2020 09:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первая пресс-конференция 37-летнего наставника БАТЭ.

Кирилл Альшевский: Ломать ничего не будем. Возможно, появятся новые игроки.
3 января в Минске новый главный тренер БАТЭ ответил на вопросы журналистов. Представлять Кирилла Альшевского выпало генеральному директору клуба Михаилу Деменцевичу, который рассказал о поставленных перед новым тренерским штабом задачах, пишет pressball.by

План подготовки к сезону сформирован. В Турции запланировано два сбора. Задачи остаются высокие. После 2008-го от нас ждут максимум — выход в еврокубковую осень. Вся команда этой задачей одержима. От матча к матчу будем идти вперед.

На сколько заключен контракт?
Не на один год. Председатель правления предусмотрел много пунктов в контракте, чтобы у Кирилла Петровича была мотивация их выполнить. Надеемся, что Альшевский будет работать в нашем клубе до тех пор, пока ему не поступит предложение из зарубежного топ-клуба.


Когда и при каких обстоятельствах вам предложили возглавить БАТЭ? — вопрос Кириллу Альшевскому.
Точную дату не скажу. Первый раз предложение поступило через неделю после окончания сезона. Мне позвонил Андрей Анатольевич. Я пару дней думал, обсудили рабочие условия и начали работать.

Анатолий Капский заявлял, что из-за того, что вы родственники, команду никогда не возглавит Альшевский. Что изменилось?
Первое — время. То, что мой дядя рассказывал прессе, отличается от того, что обсуждали лично. Этот разговор мы поднимали трижды. В двух из них мы говорили, что гипотетически такое когда-нибудь произойдет. Говорю, как есть. Первый раз мы это обсудили, когда я уходил в минское "Динамо". Он сказал, что ждет меня в клубе, возможно в качестве главного тренера. Второй раз — через полтора года после того, как я ушел с должности спортивного директора БАТЭ. Он предложил мне ту же должность и при этом знал, что я несильно хочу на нее возвращаться. Тогда случился разговор, что я мог бы возглавить дубль и когда-нибудь основную команду. С одной стороны, это был один рычаг, чтобы вернуть специалиста в клуб, а с другой - это все равно обсуждение. Дяди сейчас нет. Есть его сын. Тот принял такое решение, обосновав чем-то его для себя.

Для вас это станет дополнительной ответственностью? Все-таки на кону — честь семьи.
Это реально та вещь, которая непроста для меня. Не буду скрывать, сложный вопрос. Ответственность любого другого человека, который оказался бы на моем месте, была бы в разы меньше, чем у меня. Я это ощущаю и не скрываю. Все самое интересное в жизни происходит, если случается большой вызов. Думаю, у нас все получится. Лишнее давление укрепляет уверенность в своих действиях. Каждое решение перед тем, как его принять, взвешу дополнительно, чтобы уменьшить риск ошибок.



Легко ли вам далось решение оставить дубль БАТЭ? Все-таки в молодежном футболе вы круче разбираетесь.
Кто знает, насколько круто я разбираюсь во взрослом футболе? По большому счету, это покажет время. В дубле мне работалось действительно очень комфортно. Минимум давления — делай все, что хочешь. Главное — выполняй те задачи, которые перед тобой стоят. Может, прозвучит громко, но сейчас моему родному клубу понадобилась помощь. Я не вправе был отказаться. Да, были нюансы. Но не принять такое предложение было бы неправильным решением. Оно мне в любом случае далось нелегко. Я спокойно думал, все взвесил и принял его с определенными условиями, которые оговаривались с Андреем Анатольевичем [Капским]. Ему пришлось пойти на то, что ему, возможно, не хотелось идти. Здесь [в основной команде прибавилось] лишнее давление, а так — все то же самое, что и в дубле.


На посту главного тренера минского "Динамо" после работы в дубле вы пробыли меньше месяца.
Сейчас знаний у меня стало больше. Опыта в высшей лиге тоже стало больше. Тот месяц в минском "Динамо" я сравнил бы с периодом в несколько лет. Как-то слушал одного российского молодого тренера. Он сказал, что все работает одинаково — у дубля и главной команды. Главное — найти общий язык с более взрослыми людьми. Все остальное — одно и то же. Самое главная задача — приумножить хороший микроклимат в команде, нацелить парней на преодоление определенного количества задач, создать хороший тренерский штаб. Если внутри клуба взаимоотношения будут хорошими, то я убежден и могу гарантировать, что все цели мы достигнем.

Тренерский штаб БАТЭ покинули Тарасенко и Молош. Чья инициатива?
Их. С Тарасенко не общались. Он решил покинуть клуб вслед за Багой. С Дмитрием общались, расстались хорошо: пожали друг другу руки и посмотрели в глаза. У нас получился человеческий разговор. Возможно, он когда-нибудь вернется в клуб.

Каким будет ваш тренерский штаб?
Мы многое дорабатываем. Пока могу сказать, что в него войдут Александр Лисовский, Дмитрий Лихтарович, Андрей Дрозд и Евгений Чернухин из "Витебска". Еще будет специалист — пока не назову фамилию и страну. Он будет отвечать за аналитику. Административный штаб у нас немного тоже изменится.

Почему Дмитрий Лихтарович попал в ваш штаб?
У него стало больше знаний. Особенно за последний год. Дима тот человек, который, помимо своих тренерских обязанностей, поможет создать в команде хороший микроклимат. Для нас он все равно легенда. Его футболка не зря висит на "Борисов-Арене".

Какой контакт у вас был с Алексеем Багой?
С Багой всегда был контакт. В тот момент, когда я был техническим директором БФФ, он был слушателем курсов. Были вместе на стажировке у Леонида Слуцкого в Нидерландах. По ходу сезона могли общаться по несколько раз в день. По окончании сезона, откровенно говоря, не общались. Поздравили друг друга с Новым годом. Все спокойно.

Есть понимание, к чему нужно стремиться?
Совершенству нет предела. Мы можем говорить все, что угодно, но лишь результат покажет, правильно ли мы работали. Конкретизируйте, пожалуйста, вопрос.


Понимаете, что нужно изменить в системе БАТЭ?
Ломать ничего не будем. Только эволюция, а не революция. Возможно, появятся новые игроки. Но это точечно и чуть-чуть. Тот костяк футболистов, который у нас есть, полностью устраивает меня и клуб. Есть предпосылки к тому, чтобы улучшить игру команды.

Можете назвать позиции, которые нуждаются в усилении?
Нам не нужны позиции :) Думаю, в межсезонье у нас появятся два хороших футболиста. Но не факт.

Верна ли информация о переговорах с Павлом Нехайчиком?
С Нехайчиком ведут переговоры все — минское и брестское "Динамо", "Шахтер" и мы. Очевидно, что его трансфер — это топ. Паша нам интересен. Я с ним работал раньше, у нас хорошие отношения. Вполне возможно, что с ним договоримся. А может — нет. Следите за новостями на нашем сайте.

Нехайчик — фланговый игрок. Проблем на этой позиции у вас нет. После ухода Иванича, очевидно, что вам нужна "десятка".
Тогда встречный вопрос: при какой схеме используется "десятка"?

4-2-3-1.
В прошлом году мы играли 4-3-3. Возможно, будем использовать и эту схему. Если это произойдет, то у нас есть игроки, которые могут сыграть "десятку". Правда, если эта схема станет у нас базовой, то, очевидно, придется брать такого игрока. У нас появится два трансфера. Возможно, один из них будет на эту позицию, но не факт.

Одна из претензий к вашему предшественнику была в его недостаточной вовлеченности в трансферный процесс. А насколько вы погружены в эту тему?
Активно. Одна из договоренностью с Капским была такой, что если один из нас не согласен с предполагаемым трансфером, то его не будет. Но это не только решение нас двоих. У нас есть директор клуба, тренерский штаб. Это наша общая задача сделать так, чтобы минимизировать ошибки.

Чей голос решающий?
Мы не возьмем в команду игрока, если я в него не верю и если руководство БАТЭ посчитает, что он слишком дорогой для нас.

Команду покинули Йонассен, Туоминен, Риос, Симович. Кого-то из них хотели бы сохранить?
Решение принимается 50 на 50. Клуб не расставался бы с ними, если бы со мной не посоветовались бы.

Говорят, Сергей Черник продолжит карьеру в "Иртыше". Так ли это?
Я не знаю.

Останется ли он в БАТЭ?
Пока не отвечу на этот вопрос. Сергей — голкипер с большим опытом, но есть нюансы, которые я не готов озвучить.

В предыдущем сезоне вы смотрели на игру БАТЭ со стороны. В чем причина неудач?
Без обид, не буду отвечать на этот вопрос.

Стиль какой команды вам нравится?
Мне нравится, когда команда создает большое количество моментов у чужих ворот и допускает минимум у своих. Когда мы с мячом, нам проще обороняться. Мне нравится "Аякс", "Манчестер Сити", "Ливерпуль". БАТЭ в любом случае должен всегда быть с мячом. Как только его нет, нужно максимально быстро его вернуть. И, конечно, нужно учитывать уровни турнира и соперников.

Насколько активно вы будете привлекать к работе молодых ребят?
Большинство парней, которые выступали в дубле в минувшем сезоне, уйдут в аренды. Троих футболистов возьмем на предсезонный сбор. Если они хорошо себя проявят, то оставим их в обойме. БФФ планирует увеличить количество игроков в заявке. Из них должно быть определенное количество футболистов до 21 или 22 лет. Если это произойдет, для наших ребят это огромный плюс. У них есть все возможности, чтобы заявить о себе.


Опытные футболисты должны быть проводниками тренерских идей в команде. Кого вы видите в такой роли?
Вопрос простой и в то же время сложный. Опытные ребята — Филипенко, Драгун, Стасевич — готовы на сто процентов воплощать в жизни идеи тренерского штаба. Поймите правильно, для меня клуб родной и старый. Но то, что будет происходить внутри, узнаем лишь спустя время. В идеале я могу рассказать, как это все будет работать, а на практике окажется все иначе.

Какой вы в раздевалке? Можете чем-то запустить в игроков?
Иногда может что-то и обратно прилететь :) Футболисты взрослые. Между нами небольшая разница в возрасте. Со Стасевичем мы еще вместе в борисовской ДЮСШ играли! Раньше в раздевалках у меня летали бананы, вода и мячи. Бывало наоборот — был спокоен. Главное, чтобы все то, что происходит в раздевалке, там и оставалось. Думаю, все будет на уровне взаимоуважения.

Чему вас научили три недели в минском "Динамо"?
Они ответили на те вопросы, которые у меня были до них. У меня были некоторые опасения. Я о них рассказал руководству клуба. Меня заверили, что все будет в порядке. В дальнейшем то чего я опасался, произошло. Второй момент — я пришел из дубля. Во взрослой команде все работает так, как и там. Мне было сказано "Готовь команду на следующий год", а у меня спросили за то, что происходит сейчас. А это разные задачи и другие методы. Если мне сказали бы по-другому, то я готовил команду иначе. Делал бы все, чтобы "Динамо" добивалось результата. Я был категорически против возглавить команду именно в тот момент — мне не хотелось играть с двумя командами из нижней таблицы у себя дома. Я понимал, что они станут колом сзади и забить в такой ситуации им проблематично. После них следовали выезды в Брест и Борисов. Мне хотелось играть там — на тот момент мне казалось, что это будет проще.

В БАТЭ у вас будут спрашивать за этот год?
Андрей Анатольевич любит спрашивать за все. Он хочет, чтобы в команду приходили молодые и недорогие игроки. При этом должны выиграть все соревнования, в которых участвуем. Более того, уверен, перед межсезонными спаррингами поинтересуется о задачах и скажет, что нужно обязательно выигрывать. В общем, будем играть на результат, а он у нас один — побеждать везде.

Молодые игроки и максимальные задачи — несовместимы. Знаете, как это исправить?
Я говорил о желании нашего руководителя :)


Кто возглавит дубль?
Михайлов — мой ассистент. Бывший.

Звонил ли вам в последнее время Гончаренко?
Виктор Гончаренко не звонил. Возможно, скоро пообщаемся.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Первая пресс-конференция 37-летнего наставника БАТЭ.
 
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