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Больницы и поликлиники изменят график работы в рождественские праздники

04.01.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав утвердил график работы организаций здравоохранения в январе 2020 года, сообщает БЕЛТА.

Больницы и поликлиники изменят график работы в рождественские праздники

Так, 4 января в больницах, поликлиниках, аптеках и других организациях здравоохранения обычный рабочий день. В понедельник, 6 января, они будут открыты по графику субботы. Во вторник, 7 января, медики работают по графику праздничного дня.

 
 
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  Минздрав утвердил график работы организаций здравоохранения в январе 2020 года, сообщает БЕЛТА. Так, 4 января в больницах, поликлиниках, аптеках и других...
 
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