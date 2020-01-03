Больницы и поликлиники изменят график работы в рождественские праздники

Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав утвердил график работы организаций здравоохранения в январе 2020 года, сообщает БЕЛТА.





Так, 4 января в больницах, поликлиниках, аптеках и других организациях здравоохранения обычный рабочий день. В понедельник, 6 января, они будут открыты по графику субботы. Во вторник, 7 января, медики работают по графику праздничного дня.