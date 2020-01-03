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Больницы и поликлиники изменят график работы в рождественские праздники
04.01.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Минздрав утвердил график работы организаций здравоохранения в январе 2020 года, сообщает БЕЛТА.
Так, 4 января в больницах, поликлиниках, аптеках и других организациях здравоохранения обычный рабочий день. В понедельник, 6 января, они будут открыты по графику субботы. Во вторник, 7 января, медики работают по графику праздничного дня.
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Минздрав утвердил график работы организаций здравоохранения в январе 2020 года, сообщает БЕЛТА. Так, 4 января в больницах, поликлиниках, аптеках и других...
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