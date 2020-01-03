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Благотворительная акция «Профсоюзы — детям» на Быховщине

04.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В рамках проведения благотворительной акции «Профсоюзы — детям» председатель райкома профсоюза работников АПК Валентина Гирилович посетила многодетные семьи, проживающие в сельской местности, поздравила их с Новым годом и вручила подарки. За счет средств обкома профсоюзов для трех семей была выделена материальная помощь.

Благотворительная акция «Профсоюзы — детям» на Быховщине

С радостью встречали гостей на пороге дома многодетной семьи Анжелы Семеновой в агрогородке Мокрое. Вместе с профсоюзным лидером сюда заглянул председатель Холстовского сельского Совета Дмитрий Гудыно. В многодетной семье — четверо детей, трое из них школьники, а младшему Мише исполнилось только два года и мама Анжела Геннадьевна находится с ним в декретном отпуске. Отец — Алексей Михайлович трудится в ОАО «Быховский КОСЗ». Их многодетной семье вручили от профсоюзов материальную помощь и сладкое угощенье.

Также в преддверии Нового года были посещены многодетные семьи Кавецких из ОАО «Воронино», Сухаруковых из ОАО «Новобыховский». Денежная помощь и новогодние подарки стали хорошим дополнением к праздничному поздравлению.

Лика КОРОЛЁВА.

 
 
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В рамках проведения благотворительной акции «Профсоюзы — детям» председатель райкома профсоюза работников АПК Валентина Гирилович посетила многодетные семьи,...
 
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