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Правительство утвердило план действий по развитию экономики

04.01.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правительство утвердило план действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 декабря 2019 года №921 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Правительство утвердило план действий по развитию экономики

Для повышения эффективности госсектора Минэкономики до 1 мая подготовит проект закона "О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства".

Планируется пилотный проект по передаче проблемной задолженности 2-3 организаций промышленности в ОАО "Агентство по управлению активами".

Правительство подготовит предложения об изменении законодательства об уголовной и административной ответственности. Они будут касаться перевода отдельных преступлений в дела частного обвинения, минимизации заключения под стражу до приговора за экономические преступления.

Отдельный блок мероприятий - для создания благоприятных условий для инвесторов. Для этого хотят усовершенствовать инвестиционное законодательство, разработать стратегию привлечения ПИИ до 2025 года, сформировать инфраструктурный план развития Беларуси до 2025 года. Инвестиционное законодательство намерены скорректировать, чтобы закрепить допгарантии защиты прав инвесторов, создать особый правовой режим по заключению и реализации специальных инвестдоговоров, запретить пересмотр приватизационных сделок (по истечении 3 лет).

План правительства также предусматривает расширение самостоятельности руководителей организаций и местных властей. Для подготовки предложений о совершенствовании системы поддержки развития территорий будет создана межведомственная рабочая группа. До 1 августа в каждом регионе сформируют портфель инвестпроектов на 2021-2025 годы.

Минтруда, Минэкономики и Минфину поручено до 1 апреля подготовить предложения о повышении размеров соцвыплат для безработных, проживающих на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, и безработных старше 50 лет.

 
 
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  Правительство утвердило план действий на 2020 год по созданию условий для развития экономики. Соответствующее постановление Совета Министров от 27 декабря 2019 года...
 
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