Источник материала: Маяк Преднепровья

Республиканская благотворительная акция «Наши дети » продолжает шагать по Быховскому району, дарит деткам радость, улыбки и веру в чудо.





Вчера гостем центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации стал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Быховскому избирательному округу № 81 Сергей Сыранков.

Сладкие подарки и абонементы на посещение Могилевского зоосада он передал заместителю директора центра Елене Соломахо. Ребята, пришедшие на занятия после каникул, несомненно будут рады сладостям. А вскоре обязательно отправятся в увлекательную поездку в зоосад.

Сергей Сыранков посетил также дома семейного типа Шушлаковых, Богданович и Пашкевич. Ребятишки радостно встречали желанного гостя, по душе им пришлись и подарки.

Екатерина ГУРСКАЯ.