Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по Быховскому району

Республиканская благотворительная
Вчера гостем центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации стал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики
Сладкие подарки и абонементы на посещение Могилевского зоосада он передал заместителю директора центра Елене Соломахо. Ребята, пришедшие на занятия после каникул, несомненно будут рады сладостям. А вскоре обязательно отправятся в увлекательную поездку в зоосад.
Сергей Сыранков посетил также дома семейного типа Шушлаковых, Богданович и Пашкевич. Ребятишки радостно встречали желанного гостя, по душе им пришлись и подарки.
Екатерина ГУРСКАЯ.