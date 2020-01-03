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Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по Быховскому району

04.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по Быховскому району, дарит деткам радость, улыбки и веру в чудо.

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по Быховскому району

Вчера гостем центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации стал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Быховскому избирательному округу № 81 Сергей Сыранков.

Сладкие подарки и абонементы на посещение Могилевского зоосада он передал заместителю директора центра Елене Соломахо. Ребята, пришедшие на занятия после каникул, несомненно будут рады сладостям. А вскоре обязательно отправятся в увлекательную поездку в зоосад.

Сергей Сыранков посетил также дома семейного типа Шушлаковых, Богданович и Пашкевич. Ребятишки радостно встречали желанного гостя, по душе им пришлись и подарки.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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Республиканская благотворительная акция «Наши дети» продолжает шагать по Быховскому району, дарит деткам радость, улыбки и веру в чудо. Вчера гостем
 
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