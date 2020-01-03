Миорские медики осваивают лапароскопические операции

Источник материала: Міёрскія навіны

Миорские хирурги под занавес 2019 года провели девятую лапароскопическую операцию по удалению желчного пузыря. Впервые малоинвазивный метод лечения испробовали в сентябре. Засвидетельствовать очередное уникальное оздоровление пациента разрешили и корреспондентам районной газеты.

Спокойствие,

только спокойствие

Начало операции в 11 часов. Прибыли с опозданием. Подвели и погода, и наслоение мероприятий, и волнение, от которого перехватывает дыхание, когда понимаешь, где предстоит побывать. Немало времени заняла подготовка перед входом в операционную: нужно переодеться, завязать шапочку и маску. На медиках все сидит идеально, на себя же смотреть боязно. Зато стерильно.

На операционном столе 56-летняя женщина. Лежит неподвижно, внешне спокойна, слегка улыбается. Готовить ее к операции начали около часа назад. Скоро дадут наркоз, она уснет и ничего не почувствует. Разовой анестезии хватает примерно на пять часов. Операция продлится 1,5 – 3 часа, в зависимости от особенностей строения организма пациента, а также от техники и скорости выполнения.

Медики несуетливо завершают подготовительный этап, настраивают оборудование. Координатор процесса – заведующий хирургическим отделением, хирург Иван Горбачев. В бригаде его коллега-ассистент Максим Шабанов, анестезиолог-реаниматолог Георгий Романенко, операционные сестры Жанна Касевич и Наталья Поплавская, анестезистка Вера Туронок. Действуют слаженно, понимают друг друга с полуслова. Не меньшая ответственность и у инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматизации Сергея Пищуленка, который примчит сюда по первому зову.

Новоселье определило

судьбу пациентов

Обморочного состояния, вроде, не предвиделось, но донимали переживания, чтобы не создать медикам дополнительных хлопот, как только хирурги возьмутся за дело. Сумрачные мысли развеивала заместитель главного врача по медицинской части Светлана Бирюкова:

– У нас две операционные для экстренной и плановой хирургической помощи. Обе оборудованы по последнему слову техники. Пол с подогревом, под потолком – немецкий двухкупольный бестеневой светильник. Газы, вакуум, отсосы – всё сконцентрировано на потолочных консолях, которые можно подвести к любой части стола. Электронная видеоэндоскопическая система, так называемая лапароскопическая немецкая стойка Richard Wolf, – наша особая гордость.

Со слов начмеда, людей с желчекаменной болезнью госпитализируют в хирургическое отделение для оперативного лечения. Хирурги проводили полостную операцию с длительным периодом выздоровления. Лапароскопическое вмешательство более лояльное. Во-первых, это малоинвазивность, то есть меньшая травматичность. Послеоперационный период протекает без осложнений. Выписывают домой на седьмые сутки вместо 10 – 14 дней пребывания в стационаре при полостной операции. Во-вторых, экономятся бюджетные средства на содержание хирургической койки. Минимальные затраты на стерильные материалы и дезсредства. Вместе с тем пациенты быстро идут на поправку, соблюдая диету, которая постепенно смягчается.



В деле голова, ноги,

но главное – точность рук и острое зрение

Технология действительно удивительная. Бояться было нечего: хирурги не пользовались скальпелем, поэтому количество крови минимальное, никаких швов и нитей.

Когда пациентка погрузилась в глубокий сон, врачи определили операционное поле и оградили его стерильным материалом. После тщательной антисептической обработки открытой поверхности специальными инструментами нанесли три прокола размером чуть больше сантиметра. Получился так называемый трехпортовый доступ внутрь. Один из них в области пупка.

– Через него извлекут удалённый желчный пузырь, – консультирует старшая операционная сестра Жанна Касевич. Средний медперсонал, как и хирурги, прошёл специальную стажировку, изучил всё оборудование, прежде чем приступать к ассистированию при лапароскопии. Помогает и богатый профессиональный опыт, грамотный подход к делу. Жанна Николаевна, например, здесь с самого начала трудового пути, а это больше 30 лет. Уже долгие годы незаменимая на своём посту операционная сестра Наталья Поплавская.

Прозвучала команда подать углекислый газ. Его закачивают в брюшную полость, чтобы раздвинуть органы, обеспечить видимость и доступ к желчному пузырю. Через проколы вводятся лапароскоп, аспиратор и эндоскопические инструменты. Ими управляет оперирующий хирург Иван Горбачёв, в это время ассистент должен неподвижно удерживать камеру и фиксировать в одном положении необходимые ткани и органы. Максим – молодой хирург, но Иван Михайлович, врач высшей категории, не считает зазорным прислушаться к его совету, убедиться в предположениях. Лапароскоп, как ни крути, – аппарат нового поколения. Горбачёву с его почти 40-летним опытом полостных операций всё же ближе и роднее скальпель.

В операционной гасят свет. Хирурги ориентируются по изображению на двух мониторах. Оборудование продвигается до ворот печени, на пути врачи диагностируют, есть ли сопутствующая патология. Обнаружив желчный пузырь, выделяют его протоки и сосуды. При помощи инструментов накладывают зажимы. Закрепив их в нужном месте, желчный пузырь отсекают от желчного протока, соединяющего с двенадцатиперстной кишкой. Аккуратно перерезают артерию, зашивают её просвет.

Но самая кропотливая часть операции – отделить пузырь от печени. Только предельная осторожность поможет не допустить кровотечения. Раны прижигаются электрокоагулятором. Джойстик с педалями управления под ступнёй у Ивана Михайловича. Уверенный напор – и вместо алых подтёков только струйка дыма.

Прошло около трёх часов. Всё это время состояние пациентки оставалось стабильным. Ситуацию на мониторах отслеживал персонал отделения анестезиологии и реанимации. В месте отсоединения желчного пузыря уже проводят дренаж. Удалённый орган, нашпигованный камешками, прямо в полости нужно поместить в пакет, не рассыпав содержимого, затянуть леску и через прокол вывести наружу. Это непросто, но всё удалось. Оперируемую область обработали антисептиком, откачали жидкость, зашили порты.

«Всем спасибо», – вытирая пот со лба, подытожил Иван Горбачёв и поспешил из операционной.

КОМПЕТЕНТНО:

Главный врач ЦРБ Елена Сивая:

– Лапароскопические операции по поводу холецистэктомии продолжим и в новом году. Это же оборудование будем применять также в лечении гинекологических заболеваний. Профильные врачи уже прошли обучение, но ещё нужна практика. В уходящем году освоили и успешно применяем ректосигмаколоноскопию – обследование толстого кишечника под общим обезболиванием. Наш арсенал современного оборудования позволил расширить и спектр лабораторных исследований. В том числе проводить анализы на гормоны щитовидной железы. В планах освоить и другие методы обследования и лечения.

Р. S.

После операции пациентку сутки наблюдали в отделении анестезиологии и реанимации. На следующий день перевели в хирургическое отделение. Женщина чувствует себя хорошо, идёт на поправку.



Фотоматериал Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Наталия СТАНКЕВИЧ.