Фотофакт: место гибели генерала Сулеймани у Багдада





Фото: Iraqi Prime Minister Press Office / AP





Агентство Associated Press опубликовало предоставленные пресс-службой премьер-министра Ирака фотографии с места гибели командующего иранского спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.





На одном из снимков видна горящая машина на подъезде к аэропорту Багдада после авиаудара военных США по Ираку. Судя по снимку, от машины остались лишь мелкие детали, часть крыла и колесо.

Машину уничтожили на дороге рядом с высокой стеной, следует из другого опубликованного AP снимка. Место съемки у обоих снимков — международный аэропорт Багдада, следует из подписей к снимкам в фотобанке AP.









В Twitter-аккаунте Raveen Aujmaya также появилось видео последствий удара авиации по аэропорту в Багдаде. ВВС США нанесли удары по целям, в том числе по машинам, ехавшим по трассе рядом с аэропортом. На кадрах, снятых с проезжавшего мимо автомобиля, виден горящий объект.





Помимо Сулеймани в ночь на пятницу, 3 января, также убит командующий Силами народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандис. Они ехали в одном автомобиле в Багдад. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после гибели военачальника объявил в стране трехдневный траур, пообещав «суровую месть всем врагам» за убийство Сулеймани. Пентагон назвал ракетный удар оборонительным, связав его с предотвращением будущих атак со стороны Ирана.





Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство генерала Сулеймани «актом международного терроризма США». По его словам, Вашингтон понесет ответственность за все последствия своего «мошеннического авантюризма». Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил, что США рискуют спровоцировать «разрушительную войну».









Спикер палаты представителей США назвала этот шаг США «непропорциональным» ответом на действия Ирана. «Авиаудар рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию насилия. Нельзя позволить, чтобы напряженность достигла точки невозврата», — сказала она. В МИД России гибель Сулеймани в ходе атаки американских военных также назвали «авантюрой», которая ведет к росту напряженности в регионе.



