Ранним утром субботы на набережной в Волковыске около моста влюбленных прохожими обнаружен висящим в петле труп молодого мужчины. Со слов очевидцев, мужчине на вид лет 25-30, прилично одет.
На месте происшествия работает опергруппа.
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В Волковыске около моста влюбленных мужчина свел счеты с жизнью
04.01.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Ранним утром субботы на набережной в Волковыске около моста влюбленных прохожими обнаружен висящим в петле труп молодого мужчины. Со слов очевидцев, мужчине на вид лет 25-30, прилично одет.
На месте происшествия работает опергруппа.
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Ранним утром субботы на набережной в Волковыске около моста влюбленных прохожими обнаружен висящим в петле труп молодого...
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