Гродненский пивзавод снова выставили на торги, цена упала на миллион

Источник материала: Tut.by

В январе снова будет выставлен на торги комплекс зданий бывшего пивоваренного завода в Гродно на улице Заводской, сообщает «Вечерний Гродно». Начальная цена лота снижена на миллион по сравнению с прошлым несостоявшимся аукционом.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Напомним, предыдущие торги по продаже комплекса зданий на берегу Немана должны были пройти 18 ноября прошлого года (они не состоялись, так как никто не стал участвовать). Это был первый аукцион по продаже пивзавода после пожара в мае 2017 года. Тогда начальная цена за 14 зданий и территорию завода составляла почти 2,3 млн рублей.

Как сообщает фонд «Гроднооблимущество», теперь купить бывший пивзавод можно будет 27 января. Однако теперь начальная цена — почти 1,3 млн, то есть, ло подешевел почти на миллион.

Условия продажи не изменились: покупателю по его просьбе может быть предоставлена рассрочка платежа не более чем на 1 год. Также инвестор должен разработать проект реконструкции в течение двух лет с момента купли-продажи объекта. Реконструкцию нужно провести в сроки, установленные по проекту, но не позднее, чем за 4 года с момента подписания договора купли-продажи.

Немаловажным является и тот факт, что к пивзаводу проявляет серьезный интерес польская компания «Royal Hotel», готовая вложить в реконструкцию завода под отель и бровар порядка 13 млн долларов. С польской стороной уже прошли предварительные переговоры, так что не исключено, что уже 27 января польские бизнесмены приедут в Гродно для оформления сделки.