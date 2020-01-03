ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лиозненском районе при запуске фейерверка в новогоднюю ночь пострадал мужчина

04.01.2020 11:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лиозненском районе при запуске фейерверков в новогоднюю ночь пострадал мужчина.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось первого января после полуночи. 35-летний житель Витебска установил коробку с фейерверками, укрепил ее кирпичами и поджег фитиль.  

Произошла задержка залпов, поэтому мужчина подошел посмотреть, что случилось. Он наклонился к коробке, в этот момент произошли выстрелы фейерверков.  

В Лиозненском районе при запуске фейерверка в новогоднюю ночь пострадал мужчина
Фото: СК

Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.  

Было осмотрено место происшествия, изъяты объекты, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят проверку.  

 Как правильно поджигать пиротехнику, чтобы не травмироваться, и что может пойти не так? Разбираемся вместе (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Лиозненском районе при запуске фейерверков в новогоднюю ночь пострадал мужчина.   По информации Следственного комитета, происшествие...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Волковыске около моста влюбленных мужчина свел счеты с жизнью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика