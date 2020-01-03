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В Лиозненском районе при запуске фейерверка в новогоднюю ночь пострадал мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лиозненском районе при запуске фейерверков в новогоднюю ночь пострадал мужчина.
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Произошла задержка залпов, поэтому мужчина подошел посмотреть, что случилось. Он наклонился к коробке, в этот момент произошли выстрелы фейерверков.
Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Было осмотрено место происшествия, изъяты объекты, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят проверку.
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Новости Беларуси. В Лиозненском районе при запуске фейерверков в новогоднюю ночь пострадал мужчина. По информации Следственного комитета, происшествие...
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