В Лиозненском районе при запуске фейерверка в новогоднюю ночь пострадал мужчина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лиозненском районе при запуске фейерверков в новогоднюю ночь пострадал мужчина.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось первого января после полуночи. 35-летний житель Витебска установил коробку с фейерверками, укрепил ее кирпичами и поджег фитиль.

Произошла задержка залпов, поэтому мужчина подошел посмотреть, что случилось. Он наклонился к коробке, в этот момент произошли выстрелы фейерверков.



Фото: СК

Мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Было осмотрено место происшествия, изъяты объекты, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят проверку.