Ко дню банковских и финансовых работников. Когда за дело берется команда

Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые работники

и ветераны банковской

и финансовой систем района!

Примите искренние поздравления

с профессиональным праздником -

Днем банковских и финансовых работников!

Банковская и финансовая системы являются важнейшими сферами деятельности нашего государства. Высокий профессионализм, конструктивное и ответственное отношение к порученному делу каждого позволяют поступательно развиваться экономике и обеспечивают её финансовую стабильность.

Уверены, что ваш добросовестный труд и впредь будет способствовать росту производства, активизации деловой жизни района, внедрению эффективных методов хозяйствования, повышению благосостояния жителей Ивьевщины.

Желаем вам успехов, профессионального роста, надежных партнеров, стабильности и высоких достижений в финансовой деятельности! Здоровья вам, счастья и благополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.



Существуют структуры, позволяющие проводить платежные операции, получать кредитные средства, размещать капитал, хранить ценности. Они стали неотъемлемой частью экономики. От их успешности зависит уровень благосостояния людей. Специалистам, работающим в подобной сфере, посвящен профессиональный праздник - День банковских и финансовых работников, который отмечается в Беларуси в первое воскресенье января. В торжествах принимают участие все, имеющие отношение к данному направлению деятельности. Среди них банкиры, экономисты, финансисты учреждений частной и государственной формы собственности.

Мы же пригласили к беседе начальника Центра банковских услуг №414 в городе Ивье Региональной дирекции по Гродненской области ОАО "Белагропромбанк" Валентину Ивановну Гурскую. Кто же, как не человек, бесконечно преданный своему банку, коллективу, в котором работает 13 лет, из них - последние пять лет является руководителем, может лучше рассказать о буднях и праздниках своей системы.

- 3 сентября 1991 года стало началом деятельности ОАО "Белагропромбанк". День банковского работника в Беларуси берет начало тоже в 1991 году, когда состоялись первые официальные чествования. Ему предшествовал соответствующий указ главы государства. Цель действа - выражение признательности за труд специалистов, повышение престижа и проявление уважения к профессии. Выбранная дата имеет символическое значение. Она приурочена началу работы минского подразделения Государственного банка БССР в 1922 г.

Специалисты занимаются управлением капитала. Они обеспечивают функционирование банков, коммерческих организаций, учреждений.

- В данный момент на территории страны действует несколько десятков белорусских, западных и совместных белорусско-европейских финансовых, кредитных учреждений. Какое место среди них занимает банк, от имени которого вы сегодня ведете речь?

- Да, ежегодно День банковского и финансового работника в первое воскресенье января отмечают и специалисты ОАО "Белагропромбанк". Около 30 лет функционирует он в качестве самостоятельного кредитно-финансового учреждения; является уполномоченным банком Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ; более 36 тыс клиентов - субъектов хозяйствования и 1,7 млн частных лиц; около 300 точек обслуживания клиентов по всей территории республики. ОАО "Белагропромбанк" - один из крупнейших банков Беларуси, внедривший систему менеджмента качества, соответствующую международным требованиям ISO 9001. Банк подтвердил 18-ю позицию в списке 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы (Top 25: Central and Eastern Europe).

За последние годы Белагропромбанк обрел все черты современного многопрофильного банка. Клиентами банка сегодня являются многие ведущие предприятия из разных отраслей промышленности, розничные продукты банка востребованы у более чем миллиона жителей страны, налажено конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с крупнейшими кредитно-финансовыми организациями из многих стран мира.

Банк обеспечивает высокий уровень обслуживания клиентов, здесь внедряются современные системы и стандарты менеджмента, повышается доверие зарубежных банков. В задачи входит реализация платежей, кредитование, размещение депозитов, оценка рисков, инвестирование.

- Сколько клиентов пользуется услугами именно вашего Центра банковских услуг в городе Ивье?

- 148 юридических лиц являются в Ивье клиентами Белагропромбанка. Это индивидуальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, предприятия, организации т.д. Более 4,5 тысячи граждан являются держателями наших банковских платежных карт. У нас более 2-х тысяч вкладчиков.

У населения бытует мнение, что наш банк - это, прежде всего, банк, работающий на аграриев. Это давно уже не так. У нас очень много проектов, которые мы предлагаем нашим клиентам. Ставки делаем на малый и средний бизнес, которые раньше развивались сами по себе. Теперь политика рассчитана на их поддержку. Более 2,5 миллиона белорусских рублей кредитов, банковских гарантий, аккредитивов и т.д. предоставлено выше указанным юридическим субъектам за три последних года. Эта политика ведется настолько успешно и благодаря нашему плодотворному сотрудничеству с ОАО "Банк развития Республики Беларусь", Европейским инвестиционным банком, Фондом имени Халифы (президент Объединенных Арабских Эмиратов), Всемирным банком.

- А что предлагает Центр банковских услуг №414 физическим лицам, то есть, нам с вами? Какие банковские услуги мы можем получить?

- Я отвечу по-другому. Нет таких услуг, которых мы не можем оказать по оформлению депозитов, переводов, приему всех платежей, выпуску банковских платежных карт по желанию клиентов (даже с индивидуальным дизайном). Мы используем мобильное приложение нашего банка для расчета на заправках “Белнефтехима” (можно заправляться, не заходя в кассы для расчета). Большое внимание уделяет банк людям пенсионного возраста и подрастающему поколению. Для пенсионеров разработан пакет "Забота", который предусматривает при открытии картсчета для зачисления пенсионных выплат в течение 3-х первых месяцев, перечисление средств банка на карточку (10 рублей в месяц). Для детей от года до 16 лет разработаны и действуют вклады "Расти большой". Совершенствуются все имеющиеся услуги, разрабатываются новые.

- Красивое стильное колечко на вашем пальце, кажется, тоже относится к инновационным услугам?

- Да. Это инновация бесконтактных платежей, так называемое платежное кольцо. Очень удобная вещь. Всегда находится на руке. Нет необходимости носить с собой платежные карточки. Им можно совершать оплату товаров и услуг, а также другие виды бесконтактных операций по всему миру в любой валюте, платежи в Интернете и другие виды платежей по реквизитам карточки.

Работа ваша относится к категории престижных. И, вместе с тем, она связана с высокой ответственностью. Как Вы можете охарактеризовать коллектив, который возглавляете?

- В 2017 году я получила Благодарность, а в 2019-м Почетную грамоту от председателя правления ОАО "Белагропромбанк" за плодотворную и успешную работу в банковской системе, профессиональное мастерство и инициативу. И считаю, что это награды коллективу, а не мне лично. Нельзя одному ничего сделать. Каждый из тех, кто работает в нашем Центре банковских услуг, талантлив и как человек, и как специалист, каждый знает свой участок работы, предан банковскому делу. Если появляется новая идея, очередной проект, мы собираемся все вместе, вместе создаем, вместе делаем. Нас только 11 человек, хотя, судя по работе, можно говорить о большом коллективе. Все решают два отдела под руководством Марины Станиславовны Шушко (отдел розничных продаж) и Татьяны Францевны Марчик (сектор корпоративного бизнеса).

Поздравляю каждого члена нашего коллектива, а также наших уважаемых пенсионеров, бывших работников банка с профессиональным праздником, с Новым 2020 годом и Рождеством, благодарю за работу. Желаю счастья и здоровья, творчества, успехов в работе. С Новым годом и профессиональным праздником и вас, коллеги из ОАО "АСБ Беларусбанк" в городе Ивье, и работники финансового отдела Ивьевского райисполкома. С Новым годом и Рождеством и вас, наши клиенты. Благодарю за то, что вы оставались с нами и верили в нас. Это дает колоссальный стимул для совершенствования и дальнейшего развития. И в наступившем году мы будем делать все, чтобы сотрудничество с нами было для наших клиентов приятным, плодотворным и выгодным.

Беседовала

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.