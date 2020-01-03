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Брестские таможенники пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из ЕС

04.01.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Сотрудники Брестской таможни пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из стран Европейского союза в Беларусь с уклонением от уплаты таможенных платежей.

При пересечении белорусско-польской границы автомобили находились в технически исправном состоянии и без повреждений. Во время транспортировки до пункта таможенного оформления в Пинске в них заменялись узлы и агрегаты, осветительные приборы, декоративные элементы салона на поврежденные либо неисправные, повреждалось лакокрасочное покрытие.

"Соответственно, стоимость транспортных средств и сумма уплаты таможенных пошлин и налогов значительно занижались, так как автомобиль считался поврежденным", - пояснили в ГТК.

С начала 2018 года на территорию ЕАЭС таким образом ввезли свыше 20 грузовых микроавтобусов, с момента выпуска которых прошло не более 5 лет. Незаконную схему организовали двое жителей Пинска.

По данным фактам возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст.231 (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере) УК. Ведется расследование.

БелТА

 
 
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Сотрудники Брестской таможни пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из стран Европейского союза в Беларусь с уклонением от уплаты таможенных...
 
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