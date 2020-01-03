В честь праздника

Источник материала: Кричевская жизнь

СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» совместно с Бобруйской и Быховской епархиями Белорусской православной церкви г. Бобруйска, в рамках реализации государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность РБ» на 2016-2020 годы, с 7 по 19 января 2020 года проведет областную акцию «Неделя без абортов», приуроченную к празднику Рождества Христова.