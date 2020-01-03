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В честь праздника

04.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» совместно с Бобруйской и Быховской епархиями Белорусской православной церкви г. Бобруйска, в рамках реализации государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность РБ» на 2016-2020 годы, с 7 по 19 января 2020 года проведет областную акцию «Неделя без абортов», приуроченную к празднику Рождества Христова.

 
 
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СПУ «Центр поддержки семьи, материнства и детства «Покрова» совместно с Бобруйской и Быховской епархиями Белорусской православной церкви г. Бобруйска, в рамках
 
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