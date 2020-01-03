Долги по потребительским кредитам снизились впервые с августа 2016 года. Сколько белорусы должны банкам

Источник материала: Tut.by

По данным Нацбанка, на 1 декабря 2019 года общая кредитная задолженность физлиц побила очередной рекорд и составила 13 млрд 815,9 млн рублей. В эту сумму входят потребительские кредиты, а также кредиты на недвижимость, авто и карты рассрочки. Тем не менее, задолженность именно по потребительским кредитам снизилась впервые с августа 2016 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным на 1 декабря, белорусы были должны банкам по потребительским кредитам 5 млрд 342,5 млн рублей. По сравнению с 1 ноября эта сумма снизилась на 20,2 млн рублей. Это первое уменьшение задолженности по потребительским кредитам c августа 2016 года. На тот момент общий объем выданных белорусам потребительских кредитов составлял 1 млрд 546,5 млн рублей и после этого прирастал каждый месяц вплоть до ноября 2019 года. Общая сумма прибавки за это время составила 3 млрд 816,2 млн рублей. С начала года объем задолженности по потребительским кредитам вырос на 957,2 млн рублей.

Кредитный бум в Беларуси начался после того, как ставки пошли вниз, а условия выдачи кредитов упростились (например, была отменена обязательная справка о доходах). Эксперты предупреждали , что такие темпы роста кредитования чреваты перегревом экономики и, как следствие, ослаблением белорусского рубля. Ситуацией обеспокоился и Нацбанк. С мая 2018 года банки стали рассчитывать коэффициент долговой нагрузки: ежемесячный платеж не должен превышать 40% дохода заемщика. При этом в Нацбанке не исключали , что если кредитный бум не пойдет на спад, выдачу потребительских кредитов могут ужесточить.

Тем не менее, общий объем кредитной задолженности физлиц продолжает расти. На 1 декабря он составил 13 млрд 815,9 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем кредитная задолженность физлиц выросла на 207,9 млн рублей, с началом года — на 2 млрд 219,5 рублей. Этот прирост произошел за счет кредитов на недвижимость. На 1 декабря они составляли 8 млрд 377,8 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем кредиты на недвижимость выросли на 101,9 млн рублей, с началом года — на 1 млрд 166,6 млн рублей.