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Долги по потребительским кредитам снизились впервые с августа 2016 года. Сколько белорусы должны банкам
Источник материала: Tut.by
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По данным на 1 декабря, белорусы были должны банкам по потребительским кредитам 5 млрд 342,5 млн рублей. По сравнению с 1 ноября эта сумма снизилась на 20,2 млн рублей. Это первое уменьшение задолженности по потребительским кредитам c августа 2016 года. На тот момент общий объем выданных белорусам потребительских кредитов составлял 1 млрд 546,5 млн рублей и после этого прирастал каждый месяц вплоть до ноября 2019 года. Общая сумма прибавки за это время составила 3 млрд 816,2 млн рублей. С начала года объем задолженности по потребительским кредитам вырос на 957,2 млн рублей.
Кредитный бум в Беларуси
Тем не менее, общий объем кредитной задолженности физлиц продолжает расти. На 1 декабря он составил 13 млрд 815,9 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем кредитная задолженность физлиц выросла на 207,9 млн рублей, с началом года — на 2 млрд 219,5 рублей. Этот прирост произошел за счет кредитов на недвижимость. На 1 декабря они составляли 8 млрд 377,8 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем кредиты на недвижимость выросли на 101,9 млн рублей, с началом года — на 1 млрд 166,6 млн рублей.
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Долги по потребительским кредитам снизились впервые с августа 2016 года. Сколько белорусы должны банкам
Но общая сумма кредитной задолженности физлиц при этом продолжает расти.
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