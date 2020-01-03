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Команда Лукашенко победила сборную IIHF на рождественском турнире

04.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовал Международный рождественский турнир по хоккею на приз президента Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

В турнире участвуют 12 команд. Это спортсмены из Канады, Германии, России, Финляндии. Дебютанты – сборная Соединенных Штатов Америки. После перерыва на минский лед вернулась сборная Украины.

Спортсменов поприветствовал Александр Лукашенко, а после торжественной церемонии и сам вышел на лед. Вместе с младшим сыном Николаем они играли против сборной Международной федерации хоккея. Стартовый матч получился зрелищным. С первых минут встречи команда президента Беларуси захватила преимущество. И победила сборную IIHF с разгромным счетом 11:3.

«Народ здесь шумит, кричит, на льду быть прямо прелесть. Но трудно то, что мы за шайбой бегаем, соперник более сыгранный, наверное, в последнее время чаще играли, нам редко достается шайба», – прокомментировал президент Эстонского хоккейного союза Рауно Паррас.

В этом году организаторы турнира решили все средства от продажи билетов на матчи перечислить детям-сиротам.



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Теги: Минск
 
 
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В турнире участвуют 12 команд. Дебютанты – сборная США, после перерыва на минский лед вернулась сборная Украины.
 
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