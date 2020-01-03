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14 января выйдет последнее обновление для операционной системы Windows 7
Источник материала: Партизан
Поддержка операционной системы Windows 7 будет прекращена после 14 января 2020 года, сообщают на сайте компании Microsoft.
Это связано с истечением десятилетнего срока с момента её выпуска. Кроме того, в этот день закончится поддержка серверных операционных систем Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2.
В сообщении компании уточняется, что 14 января выйдет последнее обновление программных продуктов, а также их системы безопасности для широкого круга пользователей. Также с этого дня прекратится их техническая поддержка.
Для обеспечения безопасности устройств Microsoft рекомендует пользователям перейти к использованию Windows 10, пишет
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Поддержка операционной системы Windows 7 будет прекращена после 14 января 2020 года, сообщают на сайте компании Microsoft.
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