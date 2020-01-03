Власть и граждане подводят итоги 2019 года. Почему счета не совпадают?

Источник материала: Аргументы и факты

Страна подводит итоги уходящего года. Балансы успехов и неудач сходятся не всегда. Властям, естественно, хочется предъявить победы — в политике, экономике, в масштабах любви к народу. У народа запросы попроще.

Людям хочется не больших побед, а простых житейских успехов, простого достатка. И лучше не на международной арене, а у себя в стране. Рапорты о победах российской дипломатии в исполнении Захаровой душу, конечно, греют, но в карманах от этого не прибавляется. О таких победах люди помнят ещё со времён Афганистана.

Цена гречки

Итоги года у нас оценивают по простым и понятным вещам. Есть ли очередь в поликлинике, подорожала ли знаменитая русская гречка, тепло ли в доме, появились ли в почтовом ящике новые извещения о штрафах и налогах. И ещё людям хотелось бы, чтобы итоги года оценивались не по словам и обещаниям, а по фактам. В этом свете 2019 год был обильным скорее на разговоры, чем на события. И это уже становится традицией. Почти советской. Но есть и разница: лидеры СССР соблазняли народ вначале просто социализмом, потом «социализмом с человеческим лицом». Теперь разговоры идут о капитализме с русским лицом. Но лицо ещё не прописано. Ждём нового Илью Репина.

Впрочем, традиция новогодних гостинцев осталась. И власть сумела-таки к концу года предъявить кое-какие достижения. Открыта долгожданная дорога Москва — Петербург. Автомобилисты, конечно, вздыхают: дороговато выходит, но... дарёному коню в зубы не смотрят. К Новому году пошли поезда по Крымскому мосту. И наконец, запущен мощный газопровод «Сила Сибири».

Но вот вопрос «Жизнь налаживается или нет?» эти подарки не проясняют. Люди сетуют: газ по «Силе Сибири» идёт в Китай... но мимо наших домов. Успокаивает, что российский рубль в течение всего 2019 года оставался в приличном состоянии. А вот снижение процентов по вкладам новогоднее настроение портит: не секрет, что многие даже не слишком обеспеченные люди годами экономили и копили деньжата на депозитах с надеждой, что процентики хоть немного скрасят их скудные пенсионные годы.

Тревожит и то, что ни эксперты, ни правительство гарантий стабильности национальной валюты не дают. Причины понятны: мы всё ещё сильно зависим от нефти и газа. А эти рынки не слишком надёжны. Всё ли просчитано? Взять хотя бы «Силу Сибири». Контракт с Китаем заключён на 30 лет. За стройку платила Россия. Китай не дал ни копейки, ждал, когда трубу подведут к его границе. В. Путин недавно признал: Китай сложный и расчётливый партнёр. А насколько расчётливы мы? Скептики говорят, что при текущих ценах на газ «Сила Сибири» может не окупиться и за 30 лет. А если цены упадут? А если Китай скажет, что ему столько газа не нужно? Наблюдатели обратили внимание, что при торжественном запуске трубы китайский лидер лучился улыбкой. А вот на лице нашего президента улыбки почему-то не было. Спроста ли?

Год отрезвления

В целом можно сказать, что уходящий год был скорее годом протрезвления, чем годом головокружения от успехов. Власть, похоже, понимает это и не слишком трубит в фанфары. Да, были сообщения о запусках новых ракет, о военных маневрах, о новых видах оружия. Были позитивные репортажи из Сирии. Росли доходы казны от экспорта нефти и газа. Неплохими оказались итоги в сельском хозяйстве. Россия прочно закрепилась среди ведущих продавцов пшеницы. Магазины забиты российским мясом. Душу всё это, конечно, греет, но прибавляет ли надежд? Социологи от опроса к опросу констатируют отсутствие понимания, куда идёт страна. Не понимают ни население, ни элита, ни верховная власть.

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В советские времена космические успехи и дружба народов «социалистического содружества» перекрывали невзгоды и поражения. Слово Юрия Гагарина «Поехали!» вывело на улицы миллионы людей. Страна светилась от оптимизма. Сегодня космос перестал быть оптимистической заменой жизни земной. Бывшие друзья ушли на Запад, а многие участники Варшавского договора достучались до НАТО. Военно-патриотическая тематика стала утомлять. Люди интересуются не новыми видами вооружений, а тем, куда идут немыслимые деньги. Слова В. Путина о «космических масштабах воровства» в «Роскосмосе» всерьёз взволновали страну. Люди задаются вопросом: а где у нас не воруют? Почему национальная элита оказалась такой неумелой, но прожорливой? И насколько она национальна, если именно среди элиты растут настроения заполучить иностранные паспорта? В стране распадается «народное единство». По данным ВЦИОМ, более половины граждан считают, что единства нет.

Главным противоречием стали, по мнению социологов, противоречия между богатыми и бедными. Почти как по К. Марксу. Чуть ли не каждый день мы слышим о красивой жизни счастливого меньшинства. О том, как кто-то из банкиров, глав корпораций, чиновников или попсовых знаменитостей купил для себя или для новой любовницы яхту, самолёт или квартиру на Лазурном Берегу. Нельзя сказать, что из кремлёвских окон всего этого не видно. Очевидно, что именно оттуда поступила установка «высоких голов не жалеть». Об арестах сообщают чуть ли не каждый день. Летят головы министров, губернаторов, крупных чиновников. Падают звёзды с плеч вороватых генералов, прокуроров. В глазах народа это выглядит эффектно. Но проблемы взаимопонимания между властью и народом не решает. Власть, особенно в регионах, не слышит улицы. Социологи говорят об «отсутствии обратной связи». На автобусных остановках об этом говорят проще: власть живёт своей жизнью, а народ своей. Возможно, кто-нибудь из читателей «АиФ» ещё помнит строки стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?»:

— А у нас в квартире газ!

А у вас?

— А у нас водопровод!

Вот!

— А из нашего окна

Площадь Красная видна!

А из вашего окошка

Только улица немножко.

Но дело в том, что людям, смотрящим из окошка не на Красную площадь, а на свою (часто неухоженную) улицу, от сообщений о судах над казнокрадами и о возмездии за украденные миллионы ни холодно ни жарко. Лавина коррупции от выборочного правосудия не останавливается. И крепнет ощущение, что её не остановит никакая рука. Даже такая, как у президента.

Эксперты формулируют это так: «Не работает система власти». Среди народа оценки не столь наукообразны. Люди говорят проще: «Что-то в стране идёт не так». И исходят не столько из политических, сколько из житейских соображений. Людям не нравится продолжающийся рост поборов, запретов, штрафных санкций. У нас (в отличие от западных стран) не народ требует уступок от власти, у нас власть всё время в претензии к народу. Улица уже шутит: ограничительные знаки скоро будут устанавливать в домашних сортирах.

Контролирующие органы словно соревнуются друг с другом: кто больше запретит, ограничит или вытянет из народного кошелька. Государство в отношении народа ведёт себя как пришелец, как злой надсмотрщик. И это не слова рассерженного читателя «АиФ», это констатация социологов. Недавние опросы показывают, что более 55% жителей страны возмущены нарастающей лавиной запретов и ограничений. Такие вот итоги.

* * *

В Японии для повышения удоев молока коровам делают массаж и чешут бока. А почему бы и нашим властям не воспользоваться японским опытом? Не можете повысить зарплату, остановить рост цен, запутались с пенсионной реформой — так хотя бы почешите народу бока. Лучше, как в Японии, под классическую музыку.

С наступающим Новым годом!

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