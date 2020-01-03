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Читатели TUT.BY выбрали лучших хоккеистов «Динамо» 2010-х. Кто попал в команду десятилетия?

04.01.2020 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY выбрали лучших хоккеистов минского "Динамо" 2010-х, а также определили тренеров, которые могли бы руководить этими составами.


Фото: Дарья Бурякина

Болельщики выбрали двух вратарей, четырех защитников и шесть форвардов, которые и составили две пятерки.

По позициям больше всего баллов набрали Андрей Мезин (среди вратарей), Ник Бэйлен (среди защитников) и Джефф Платт (среди нападающих).



Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Читатели TUT.BY выбрали лучших хоккеистов минского «Динамо» 2010-х, а также определили тренеров, которые могли бы руководить этими составами.
 
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