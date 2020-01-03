Читатели TUT.BY выбрали лучших хоккеистов «Динамо» 2010-х. Кто попал в команду десятилетия?

Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY выбрали лучших хоккеистов минского "Динамо" 2010-х, а также определили тренеров, которые могли бы руководить этими составами.



Фото: Дарья Бурякина

Болельщики выбрали двух вратарей, четырех защитников и шесть форвардов, которые и составили две пятерки.

По позициям больше всего баллов набрали Андрей Мезин (среди вратарей), Ник Бэйлен (среди защитников) и Джефф Платт (среди нападающих).









Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ Когда: сентябрь-2019, февраль-2020 Где: «Минск-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН