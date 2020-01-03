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Читатели TUT.BY выбрали лучших хоккеистов «Динамо» 2010-х. Кто попал в команду десятилетия?
Источник материала: Tut.by
Читатели TUT.BY выбрали лучших хоккеистов минского "Динамо" 2010-х, а также определили тренеров, которые могли бы руководить этими составами.
Болельщики выбрали двух вратарей, четырех защитников и шесть форвардов, которые и составили две пятерки.
По позициям больше всего баллов набрали Андрей Мезин (среди вратарей), Ник Бэйлен (среди защитников) и Джефф Платт (среди нападающих).
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Читатели TUT.BY выбрали лучших хоккеистов минского «Динамо» 2010-х, а также определили тренеров, которые могли бы руководить этими составами.
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