Экс-депутат Анисим вернулась на работу в Академию наук, осталась без компьютера. В президенты идти она передумала

В Академии наук Анисим работала до избрания депутатом Палаты представителей шестого созыва. Она вернулась на ту же должность — научным сотрудником.





— Калегі збераглі стол, крэсла, а вось кампутар мяне не дачакаўся. Давядзецца нешта пакумекаць, пакуль добры з’явіцца. У ІТ-краіне без камп’ютара ні кроку не зробіш, тым больш калі задумана вялікая справа — новы тлумачальны слоўнік. Вельмі спадзяюся, што з дапамогай калег справімся з гэтай задачай, — написала у себя в Facebook Анисим.









Ранее экс-депутат заявляла о своих планах участвовать в президентской кампании. Потом, правда, говорила, что отказывается идти в президенты, если среди кандидатов будет Александр Лукашенко. Теперь же Анисим окончательно решила не выдвигать свою кандидатуру на пост президента.





рокомментировала TUT.BY свое решение Анисим. — На сённяшні дзень не бачу сэнсу ўдзельнічаць у тым, вынік чаго ўжо загадзя распісаны. Гэта будзе трата рэсурсаў, сіл і падман надзей, — пTUT.BY свое решение Анисим.



