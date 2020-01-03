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Правительство намерено сократить срок пересмотра приватизационных сделок до 3 лет

04.01.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси поручило Минэкономики подготовить к августу 2020 года предложения об установлении на законодательном уровне запрета на пересмотр приватизационных сделок по истечении трех лет после их совершения.

В соответствии с действующим законодательством, в Беларуси к приватизационным сделкам применяется специальный срок давности в 10 лет.

Правительство намерено реализовать это решение в рамках комплекса мер по стимулированию притока иностранных инвестиций в экономику Беларуси. Соответствующие меры входят в план действий правительства на 2020 год по созданию условий для развития экономики, утвержденный постановлением Совмина №921.

Как сообщалось, ранее деловые круги неоднократно предпринимали попытки сократить срок пересмотра приватизационных сделок до 3 лет. 

В декабре 2017 года парламент в первом чтении принимал поправки в закон о приватизации, которые предусматривали уменьшение срока исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси с 10 до 3 лет. Однако до второго чтения законопроект не дошел.
 
 
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Правительство Беларуси поручило Минэкономики подготовить к августу 2020 года предложения об установлении на законодательном уровне запрета на пересмотр...
 
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