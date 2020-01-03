Новым министром экономики назначен Александр Червяков

Соответствующее решение принято президентом страны Александром Лукашенко в субботу.





До настоящего времени Червяков работал в должности первого замминистра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.





Глава Администрации президента Игорь Сергеенко на встрече у президента заверил, что кандидатура на пост министра экономики прорабатывалась на альтернативной основе, было несколько претендентов. "В результате пришли к выводу, что наиболее достойная во всех отношениях - кандидатура Александра Червякова", - сказал он.





Президент в связи с этим заметил, что у министра экономики должен присутствовать альтернативный взгляд на происходящие процессы: "То, что Дмитрию Николаевичу (Крутому – Прим.) будет комфортно, - это неплохо. Но у министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке Администрации президента", - отметил он.





"Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный", - подчеркнул Лукашенко.





В свою очередь Крутой отметил, что Червяков прошел хорошую школу, в частности, продолжительное время возглавлял Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики. "По сути, эта структура при министерстве экономики, которая и генерирует все альтернативные точки зрения, которые есть в нашей стране. Он был директором института, потом был заместителем, первым заместителем министра. Вел самые острые направления в нашем министерстве", - отрекомендовал первый вице-премьер.



