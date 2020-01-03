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Как на войне: жителя Витебска ранило салютом

04.01.2020 11:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новогодний фейерверк едва не стоил 35-летнемe жителю Витебска жизни — в него попали 30-миллиметровые пиротехнические ракеты.


Картонная батарея ракет фейерверка, изъятая с места происшествия. Фото СК

Мужчина встречал новый год в одной из деревень Лиозненского района. 1 января в 0:30 он установил на улице батарею ракет «JW4059 – MALACHIT» польского производителя «Jorge» и поджег инициирующий фитиль, пишет news.vitebsk.cc

Через некоторое время, не дождавшись салюта, мужчина подошел к коробке и наклонился над ней, чтобы выяснить причину задержки. В этот момент начали отстреливаться ракеты фейерверка, которые попали в витеблянина. В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли необходимые документы и опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пока проводится проверка.


Согласно описанию на сайтах продавцов эта батарея снаряжена 25 ракетами калибра 30 миллиметров, которые содержат 270 грамм пиротехнического состава. Они способны взлетать как минимум на 20 метров, а при запуске рекомендовано находиться не ближе 25 метров.
 
Теги: Витебск
 
 
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Новогодний фейерверк едва не стоил 35-летнемe жителю Витебска жизни — в него попали 30-миллиметровые пиротехнические ракеты.
 
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