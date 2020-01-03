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В Минске появилось такси, вдохновлённое новым пикапом Cybertruck Илона Маска
Источник материала: KYKY>
Стоило Илону Маску презентовать свой футуристичный пикап Tesla Cybertruck, работающий на аккумуляторах, как беларусы тут же вдохновились — и запустили в Минске эко-такси. Это — часть масштабного социального проекта, нацеленного на ослабление нагрузки на окружающую среду: новый формат такси, можно сказать, «подзаряжается» батарейками. Кратко объясняем, в чем его польза в том числе и для трат пассажиров за километры в пути (да, суммы за поездки теперь, если все сделать правильно, снизят).
Сперва разберёмся, кто за всем этим стоит
Проект получил название «
Понятно, теперь вопросы. Как работает это такси? Что, его прям заряжают батарейками?
Ну не так буквально! Батарейки предлагают менять на километры — так и «заряжается» автомобиль. Механика простая: нужно вызвать такси через мобильное приложение «Пятница», активировав в разделе «Опции поездки» пункт «За батарейку!» А потом прямо в салоне машины обменять использованную батарейку на часть пути: одна батарейка — один бесплатный километр; одна поездка — одна батарейка. «Такси на батарейках» пробует в Минске ровно месяц — до 3 февраля.
Где скачать приложение:
Так, стоп. С чего такое беспокойство насчёт батареек? За ними прямо нужен отдельный уход?
Вообще, да: их стоит утилизировать грамотно. Большая ошибка — думать, что, выбросив отработанную батарейку в мусорное ведро вместе с другими отходами, она будто бы исчезает. Даже на свалку батарейки попадают, чтобы вернуться. Если мусор сжигают (что случается чаще всего), то под воздействием температур или в процессе коррозии разрушается корпус батарейки, высвобождая токсичные вещества. Они проникают в почву, воду, воздух и разносятся по пищевым цепочкам — иными словами, никуда не уходят. При этом учтите, что на городских свалках по всей стране собираются тонны отработанных элементов питания.
Но есть и другой подход, и он куда гуманнее — сдавать отработанные батарейки в специальные контейнеры для сбора использованных элементов питания. Батарейки не занимают много места, а специальные контейнеры установлены по всей Беларуси: в магазинах, административных зданиях, салонах связи и других общественных местах. Контейнеры, как правило, окрашены в ярко-зеленый или ярко-оранжевый цвета, а по форме чем-то напоминают урны для голосования. Идеальный сценарий — пользоваться ими регулярно, а если лень куда-то идти, что же: в вашем распоряжении целый месяц, чтобы справиться о природе прямо в салоне такси.
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Стоило Илону Маску презентовать свой футуристичный пикап Tesla Cybertruck, работающий на аккумуляторах, как беларусы тут же вдохновились — и запустили в Минске эко-такси....
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