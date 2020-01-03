Знакомьтесь: Лукашенко взял нового министра экономики. Его не могли выбрать полтора месяца

Источник материала: KYKY

Сегодня, 4 января, Александр Лукашенко назначил министра экономики — впервые с того момента, как уже бывший глава ведомства Дмитрий Крутой в конце ноября 2019-го ушел в отставку и стал самым молодым заместителем премьер-министра в истории Беларуси (ему 38 лет). Новым министром экономики стал Александр Червяков. До этого он был первым замминистра экономики.

Как пишет «БелТА», на пост главы Министерства экономики рассматривали несколько претендентов. В итоге, со слов главы Администрации президента Игоря Сергеенко, выбрали Червякова: мол, он — кадидатура, «наиболее достойная во всех отношениях».

Лукашенко, принимая Червякова в должность, сразу начал с напутствий: «У министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. <...> Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный».

Дмитрий Крутой же сказал, что Александр Червяков прошел хорошую школу, возглавлял Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики. «По сути, эта структура при Министерстве экономики, которая и генерирует все альтернативные точки зрения, которые есть в нашей стране. Он был директором института, потом был заместителем, первым заместителем министра. Вел самые острые направления в нашем министерстве», — выдал рецензию Крутой.

Чем будет заниматься новый министр экономики?

Как рассказал сам Червяков, Лукашенко поставил перед ним такие задачи: уровень кадров, качество работы госсектора, эффективность работы предприятий на микроуровне и снижение уязвимости нашей экономики от внешних шоков.

По словам Червякова, в министерстве ждут отдачи от модернизации предприятий и других секторов экономики, в числе которых сфера услуг, отрасль высоких технологий, фарминдустрия и биотехнологии. Эти направления планируется «максимально задействовать». А в условиях неопределенности с покупкой энергоресурсов нужно активно искать альтернативные источники поставки сырья.

Новый министр также напомнил, что к 2025 году стоит задача достичь уровня ВВП в 100 миллиардов долларов: эта задача может быть выполнена, «если максимально задействовать все ресурсы в экономике».

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