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Знакомьтесь: Лукашенко взял нового министра экономики. Его не могли выбрать полтора месяца
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 4 января, Александр Лукашенко назначил министра экономики — впервые с того момента, как уже бывший глава ведомства Дмитрий Крутой в конце ноября 2019-го ушел в отставку и стал самым молодым заместителем премьер-министра в истории Беларуси (ему 38 лет). Новым министром экономики стал Александр Червяков. До этого он был первым замминистра экономики.
Как
Лукашенко, принимая Червякова в должность, сразу начал с напутствий: «У министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. <...> Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный».
Дмитрий Крутой же сказал, что Александр Червяков прошел хорошую школу, возглавлял Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики. «По сути, эта структура при Министерстве экономики, которая и генерирует все альтернативные точки зрения, которые есть в нашей стране. Он был директором института, потом был заместителем, первым заместителем министра. Вел самые острые направления в нашем министерстве», — выдал рецензию Крутой.
Чем будет заниматься новый министр экономики?
Как
По словам Червякова, в министерстве ждут отдачи от модернизации предприятий и других секторов экономики, в числе которых сфера услуг, отрасль высоких технологий, фарминдустрия и биотехнологии. Эти направления планируется «максимально задействовать». А в условиях неопределенности с покупкой энергоресурсов нужно активно искать альтернативные источники поставки сырья.
Новый министр также напомнил, что к 2025 году стоит задача достичь уровня ВВП в 100 миллиардов долларов: эта задача может быть выполнена, «если максимально задействовать все ресурсы в экономике».
Фото обложки: @gudokgudok.
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Сегодня, 4 января, Александр Лукашенко назначил министра экономики — впервые с того момента, как уже бывший глава ведомства Дмитрий Крутой в конце ноября 2019-го...
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