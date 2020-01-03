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Как будет дорожать коммуналка в 2020
Источник материала: Myfin
Утвержденные указом от 30 декабря №490
В два этапа
Изменение тарифов предусмотрено в два этапа.
С 1 января услуги подорожали на $3,5 в эквиваленте, в том числе:
электроснабжение - на 8,9%,
газоснабжение - на 2,4%,
водоснабжение - на 12,5%,
водоотведение (канализация) - на 21,4%,
капитальный ремонт - на 29,9%,
техническое обслуживание лифта - на 2,9%.
С 1 июня на $1,5 в эквиваленте повышаются тарифы на теплоснабжение (на 11,6%), что отразится на сумме платы за подогрев
Господдержка
Предусматривается господдержка в оплате услуг в виде безналичных жилищных субсидий. Они предоставляются, если ежемесячная сумма платы (с учетом норм потребления) превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% - в сельской местности.
Источник: Myfin.by
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