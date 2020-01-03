Как будет дорожать коммуналка в 2020

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Утвержденные указом от 30 декабря №490 тарифы на ЖКУ для населения обеспечат возмещение по всему комплексу услуг более 80%. При этом соблюден основной принцип: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире площадью 48 кв.м с тремя проживающими при нормативном потреблении не должен увеличиться более чем на $5 в эквиваленте, отметили в министерстве, передает БЕЛТА.

В два этапа

Изменение тарифов предусмотрено в два этапа.

С 1 января услуги подорожали на $3,5 в эквиваленте, в том числе:

электроснабжение - на 8,9%,

газоснабжение - на 2,4%,

водоснабжение - на 12,5%,

водоотведение (канализация) - на 21,4%,

капитальный ремонт - на 29,9%,

техническое обслуживание лифта - на 2,9%.

С 1 июня на $1,5 в эквиваленте повышаются тарифы на теплоснабжение (на 11,6%), что отразится на сумме платы за подогрев воды в июле, а за отопление - с началом следующего отопительного сезона.

Господдержка

Предусматривается господдержка в оплате услуг в виде безналичных жилищных субсидий. Они предоставляются, если ежемесячная сумма платы (с учетом норм потребления) превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% - в сельской местности.