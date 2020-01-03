Александр Червяков назначен министром экономики Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Президент подписал указ о назначении министром экономики Александра Червякова. Его кандидатура была предложена главой Администрации президента.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Александр Лукашенко поинтересовался, почему для назначения была предложена именно кандидатура Александра Червякова, насколько серьезно и основательно она была проработана.

Глава Администрации президента Игорь Сергеенко заверил, что кандидатура на пост министра экономики прорабатывалась на альтернативной основе, было несколько претендентов.

"В результате пришли к выводу, что наиболее достойная во всех отношениях - кандидатура Александра Червякова", - сказал он.

Президент в связи с этим заметил, что министр экономики - это не просто центральная должность в правительстве.

«Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В свою очередь первый вице-премьер Дмитрий Крутой отметил, что Александр Червяков прошел хорошую школу, в частности, продолжительное время возглавлял Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики.

"По сути эта структура при Министерстве экономики, которая и генерирует все альтернативные точки зрения, которые есть в нашей стране. Он был директором института, потом был заместителем, первым заместителем министра. Вел самые острые направления в нашем министерстве", - отрекомендовал первый вице-премьер.