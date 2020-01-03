Почему в разном возрасте мы радуемся по-разному? Колонка Тамары Лисицкой

Источник материала: Аргументы и факты

Вот, например, зайца игрушечного тебе купили... Десятку получил... В первый раз один в транспорте проехал... Экзамены сдал - на отлично или в принципе... Поступил куда-то... А не поступил - так друзей новых в военкомате встретил... Девушка красивая тебе улыбнулась. Или парень, если ты - девушка...

Целуешься всю ночь напролет... Фату примеряешь, и она очень тебе к лицу... Премию дали... Квартиру сняли... Младенчика на руках держишь... С друзьями вечером после работы качественно выпиваешь...

С подружками в баньке сплетничаешь, а сама - в масочке из глины... Сын медаль получил по шахматам... Любовница не требует жениться... Любовник сообщения нежные шлет...

Температуру удалось сбить, обошлось без больницы... Продукты не так уж сильно подорожали... Гаишник передумал штрафовать... В платье старое влезла... Заначку нашел в старых штанах, хорошо, что жена не постирала...

Дачный сезон открыли, шашлык удался... По «телику» сериал хороший... Лекарство привезли от суставов...

Как женщина женщине… Колонка Тамары Лисицкой Подробнее

Голова так устроена, что всегда отыщет счастливую зацепку, надо только не мешать. А это сложнее всего, поскольку примат в человеке всегда хватается за жизнь, а вот интеллект всегда хочет сомневаться. И чем больше интеллекта, тем тревожнее бытие. А чем проще обстановка головы, тем там просторней и веселее...

Там часто Первомай гостит, сменяясь «Евровидением», потом Днем знаний, 7 ноября, Хеллоуином, Новым Годом... Мы все время получаем бодрые инфовпрыски извне, календарь ведет нас от выходного к выходному, реклама обещает бесконечное удовольствие, но…

Куда сочнее и правильнее счастье, которое генерируется самим собой. И в зимний понедельник, и в прохладной старости…

Если вдруг прекратить ждать повода и научиться радоваться тому, что ты просто есть, ты живешь, ты думаешь - вдруг прорезается такой... костячок личности... Когда ты вдруг спокоен сам по себе. Когда радость пусть и не бьет ключом, а просто входит в состав тебя...

Когда солнце внутри, а не снаружи.