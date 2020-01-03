|
В Беларуси постоянно проводятся мероприятия по профилактике птичьего гриппа — Минсельхозпрод
04.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси постоянно проводятся мероприятия по профилактике птичьего гриппа. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь, передает корреспондент
«В Беларуси проводится целый комплекс мероприятий по профилактике птичьего гриппа. Организован постоянный государственный мониторинг, который позволяет контролировать ситуацию как на птицеводческих предприятиях, так и в частном секторе, в дикой природе. За 2019 год у нас проведено свыше 12 тыс. исследований крови птиц и около 2,5 тыс. — биологического материала павших животных. Данного заболевания зафиксировано не было», — сказал Иван Смильгинь.
На территории Люблинского воеводства Польши зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. «Птичий грипп периодически регистрируется на территории Европы. Пожалуй, самая крупная вспышка данного заболевания в Европе была в 2016-2017 годах: тогда случаи фиксировались в Германии, Нидерландах, Франции,
Ограничения касаются живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции. «Они будут сняты в течение трех месяцев только в том случае, если в Польше будет проведен весь комплекс необходимых мероприятий, включая уничтожение больной птицы», — добавил Иван Смильгинь.
В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси постоянно проводятся мероприятия по профилактике птичьего гриппа. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)