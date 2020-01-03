В Беларуси постоянно проводятся мероприятия по профилактике птичьего гриппа — Минсельхозпрод

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси постоянно проводятся мероприятия по профилактике птичьего гриппа. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван Смильгинь, передает корреспондент БЕЛТА .

«В Беларуси проводится целый комплекс мероприятий по профилактике птичьего гриппа. Организован постоянный государственный мониторинг, который позволяет контролировать ситуацию как на птицеводческих предприятиях, так и в частном секторе, в дикой природе. За 2019 год у нас проведено свыше 12 тыс. исследований крови птиц и около 2,5 тыс. — биологического материала павших животных. Данного заболевания зафиксировано не было», — сказал Иван Смильгинь.

На территории Люблинского воеводства Польши зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. «Птичий грипп периодически регистрируется на территории Европы. Пожалуй, самая крупная вспышка данного заболевания в Европе была в 2016-2017 годах: тогда случаи фиксировались в Германии, Нидерландах, Франции, Польше , Чехии, Швейцарии. Так что данная ситуация рядовая, она не нова для нас. Основным способом предотвращения птичьего гриппа является обеспечение предписанных нормативными документами мер биологической безопасности на птицеводческих объектах. Мы ввели временные ограничения на ввоз в Беларусь из Люблинского воеводства той продукции, которая несет угрозу», — отметил замминистра.

Ограничения касаются живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции. «Они будут сняты в течение трех месяцев только в том случае, если в Польше будет проведен весь комплекс необходимых мероприятий, включая уничтожение больной птицы», — добавил Иван Смильгинь.

В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

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