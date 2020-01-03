Гранты Президента в 2020 году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры

Источник материала: Вороновская газета





Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение «О предоставлении грантов Президента Республики Беларусь на 2020 год». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Гранты назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры. Выделенные средства будут направлены на исследования и разработки в области физико-математических, технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук; повышение качества обучения учащихся и студентов за счет разработки и применения современных методик и учебно-методического обеспечения; разработку новых методов диагностики и профилактики заболеваний, лечения и реабилитации пациентов; создание новых произведений искусства, проведение культурно-зрелищных мероприятий и реализацию новаторских проектов для развития белорусской культуры и сохранения национальных духовных традиций.

Принятие распоряжения Президента направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности.

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