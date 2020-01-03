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Гранты Президента в 2020 году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры
04.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение «О предоставлении грантов Президента Республики Беларусь на 2020 год». Об этом
Гранты назначены 98 работникам организаций науки, образования, здравоохранения, культуры. Выделенные средства будут направлены на исследования и разработки в области физико-математических, технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук; повышение качества обучения учащихся и студентов за счет разработки и применения современных методик и учебно-методического обеспечения; разработку новых методов диагностики и профилактики заболеваний, лечения и реабилитации пациентов; создание новых произведений искусства, проведение культурно-зрелищных мероприятий и реализацию новаторских проектов для развития белорусской культуры и сохранения национальных духовных традиций.
Принятие распоряжения Президента направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны сферах деятельности.
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Гранты Президента в 2020 году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры
Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение «О предоставлении грантов Президента Республики Беларусь на 2020 год». Об этом БЕЛТА сообщили в...
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