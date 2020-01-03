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Минздрав утвердил график работы поликлиник в январе

04.01.2020 13:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минздрав утвердил график работы поликлиник в январе
Фото из открытых источников

Так, 4 января в больницах, поликлиниках, аптеках и других организациях здравоохранения обычный рабочий день, сообщает БЕЛТА.

В понедельник, 6 января, учреждения будут открыты по графику субботы. Во вторник, 7 января, медики работают по графику праздничного дня. 

Минздрав утвердил график работы поликлиник в январе
Детской поликлинике в Гродно передали оборудование на сумму почти $80 тыс.
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Теги: Гродно
 
 
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