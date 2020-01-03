Минздрав утвердил график работы поликлиник в январе

Так, 4 января в больницах, поликлиниках, аптеках и других организациях здравоохранения обычный рабочий день, сообщает БЕЛТА .

В понедельник, 6 января, учреждения будут открыты по графику субботы. Во вторник, 7 января, медики работают по графику праздничного дня.

Гродно Детской поликлинике в передали оборудование на сумму почти $80 тыс. Подробнее