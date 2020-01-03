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Минздрав утвердил график работы поликлиник в январе
04.01.2020 13:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Так, 4 января в больницах, поликлиниках, аптеках и других организациях здравоохранения обычный рабочий день, сообщает
В понедельник, 6 января, учреждения будут открыты по графику субботы. Во вторник, 7 января, медики работают по графику праздничного дня.
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График изменится в контексте рождественских праздников.
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