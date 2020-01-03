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Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков

04.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков

Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого замминистра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

Александр Лукашенко интересовался, почему для назначения была предложена именно кандидатура Александра Червякова, насколько серьезно и основательно она была проработана. «Или потому, что это Дмитрию Николаевичу (первый вице-премьер и бывший министр экономики Дмитрий Крутой. — Прим. БЕЛТА) выгодно будет и удобно работать?» — поставил вопрос глава государства.

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заверил, что кандидатура на пост министра экономики прорабатывалась на альтернативной основе, было несколько претендентов. «В результате пришли к выводу, что наиболее достойная во всех отношениях — кандидатура Александра Червякова», — сказал он.

Президент в связи с этим заметил, что у министра экономики должен присутствовать альтернативный взгляд на происходящие процессы: «То, что Дмитрию Николаевичу будет комфортно, — это неплохо. Но у министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке Администрации Президента».

«Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный», — подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь первый вице-премьер Дмитрий Крутой отметил, что Александр Червяков прошел хорошую школу, в частности, продолжительное время возглавлял Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики. «По сути эта структура при Министерстве экономики, которая и генерирует все альтернативные точки зрения, которые есть в нашей стране. Он был директором института, потом был заместителем, первым заместителем министра. Вел самые острые направления в нашем министерстве», — отрекомендовал первый вице-премьер.

Александр Викторович Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской области), в 1994 году — аспирантуру БГСХА.

В 1988-1991 годах — инженер, ведущий инженер-механик совхоза-комбината «Юбилейный» Оршанского района.

С 1991 по 1994 год — учеба в аспирантуре БГСХА.

В 1994-2010 годах — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, докторант кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства БГСХА.

2010-2017 годы — директор ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь».

С января 2017-го — заместитель министра экономики Беларуси. С ноября 2018-го — первый заместитель министра экономики.

Кандидат технических наук (2002), доцент. Автор и соавтор 7 монографий, учебных и справочных пособий, свыше 90 научных работ, 4 изобретений.

https://www.belta.by/

 
 
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Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает...
 
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