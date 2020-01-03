Источник материала: Вороновская газета





Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА .

До настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого замминистра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

Александр Лукашенко интересовался, почему для назначения была предложена именно кандидатура Александра Червякова, насколько серьезно и основательно она была проработана. «Или потому, что это Дмитрию Николаевичу (первый вице-премьер и бывший министр экономики Дмитрий Крутой. — Прим. БЕЛТА) выгодно будет и удобно работать?» — поставил вопрос глава государства.

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заверил, что кандидатура на пост министра экономики прорабатывалась на альтернативной основе, было несколько претендентов. «В результате пришли к выводу, что наиболее достойная во всех отношениях — кандидатура Александра Червякова», — сказал он.

Президент в связи с этим заметил, что у министра экономики должен присутствовать альтернативный взгляд на происходящие процессы: «То, что Дмитрию Николаевичу будет комфортно, — это неплохо. Но у министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке Администрации Президента».

«Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный», — подчеркнул белорусский лидер.

В свою очередь первый вице-премьер Дмитрий Крутой отметил, что Александр Червяков прошел хорошую школу, в частности, продолжительное время возглавлял Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики. «По сути эта структура при Министерстве экономики, которая и генерирует все альтернативные точки зрения, которые есть в нашей стране. Он был директором института, потом был заместителем, первым заместителем министра. Вел самые острые направления в нашем министерстве», — отрекомендовал первый вице-премьер.

Александр Викторович Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской области), в 1994 году — аспирантуру БГСХА.

В 1988-1991 годах — инженер, ведущий инженер-механик совхоза-комбината «Юбилейный» Оршанского района.

С 1991 по 1994 год — учеба в аспирантуре БГСХА.

В 1994-2010 годах — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, докторант кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства БГСХА.

2010-2017 годы — директор ГНУ «НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь».

С января 2017-го — заместитель министра экономики Беларуси. С ноября 2018-го — первый заместитель министра экономики.

Кандидат технических наук (2002), доцент. Автор и соавтор 7 монографий, учебных и справочных пособий, свыше 90 научных работ, 4 изобретений.

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