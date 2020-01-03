«Белорусы боятся сыра с плесенью». Минчанка продала квартиру и переехала в деревню варить сыры

Источник материала: Tut.by

У Натальи Зюзевой ассортимент сыров как в гастрономическом бутике: из домашнего молока она делает луковый и томатный сыры, а еще пармезан, гауду и горгондзолу. Коренная минчанка больше десяти лет назад бросила столичную жизнь и переехала в деревню — заниматься подсобным хозяйством и учиться варить сыры. GO.TUT.BY узнал, что в сырах любят белорусы и почему женщина с маникюром у них вызывает подозрение.





Продала квартиру в Минске, чтобы купить хозяйство

Наталья по образованию педагог. Говорит, что профессия ей передалась по наследству. «Родственники думали, что выйду в люди, а тут получилось такое», — смеется хозяйка и показывает свое подворье в деревне Микуличи Дзержинского района. До Минска, где женщина родилась и выросла, всего 45 километров. Но переезд и отказ от городского комфорта дались ей нелегко.

— Тяжело привыкала, что нет под боком магазина — до ближайшего 3 километра. Пришлось научиться отслеживать, чтобы дома были сахар, соль, крупы, масло, — говорит Наталья. — Но со временем рацион сильно изменился, перешли почти на все домашнее. На «молочку» в магазине даже смотреть неприятно.





Бабушек и дедушек в деревне у Натальи не было. Но связь с природой в ее жизни существовала с детства: с двух лет ходила с родителями в походы на лодках по Припяти. Позже, уже будучи многодетной мамой, обзавелась простым домиком в деревне — с курами, гусями и даже поросенком.

— Растили, сколько успевали за лето. После дачного сезона все домашнее увозили в город. Друзья спрашивали: как ты мясо запекаешь, с какими приправами? А рецепт был простой: только соль, — вспоминает хозяйка.

Знакомые стали просить вырастить и для них кабанчика. Наталья поняла, что люди интересуются домашними продуктами, а ей нравилось заниматься хозяйством. Да и город окончательно надоел: «Своей обстановкой, суетой, бестолковостью».

На поиск подходящего для переезда места ушло больше двух лет. Когда нашли дом в Микуличах, продали квартиру в городе и вместе с мужем и двумя сыновьями (старшая дочь уже работала в Минске) переехали.





— Было страшно переводить младшего сына из якобы престижной городской школы с художественным уклоном в деревенскую. Но оказалось, что здешняя ребенку понравилась больше: учителя были более отзывчивыми, а одноклассники — не каждый сам за себя.

«Муж сказал, что ему это хозяйство не надо»

Первая зимовка в деревне все семейство по-настоящему закалила: через старые окна в доме выдувало тепло, жили при небольшом плюсе почти всю зиму — и постоянно мерзли. Параллельно обзаводились хозяйством: появились козы, свиньи, куры, гуси, индюшки. А потом — и первая корова.

— После козы даже молодая телка казалась мне чем-то страшным, — вспоминает фермер. — Первая корова, которой было тогда девять лет, меня многому научила: я поняла, что эти животные могут исполнять набор команд — повернуться, стоять, сделать шаг назад, отойти.





Все это городской жительнице пришлось изучать самой. Спросить было не у кого: соседи по деревне максимум держат кур и индюшек — все остальное им проще купить в магазине.

В деревне встают зимой, как в городе, около 8.00. Наталья говорит, что сами животные, когда темно, неохотно просыпаются. А вот летом дел невпроворот: на ногах все с петухами. Помогают по хозяйству Наталье сын и племянница, если надо, нанимают рабочих. Мужскую работу женщине пришлось и самой освоить.

— Муж через некоторое время ушел. Сказал, что ему такое хозяйство не надо, — со смехом говорит Наталья. — Поэтому я научилась и дрова пилить, и плитку класть.





Хозяйка не отрицает, что работать в деревне и физически, и морально сложно. Но за десять лет лишь один раз был момент, когда хозяйство приходилось распродавать. Что нужно делать регулярно, так это отстаивать территорию: например, когда кто-то хочет залезть во двор и посидеть в беседке возле дома. Охраняют дом сразу несколько собак, одну забрали из минского приюта. Есть и подкидыши — не только собаки, но и коты, которых оставляют под забором. Наталья всем находит место.

— Хоть я уже тут и уперлась в потолок, — констатирует она, — земли не хватает. Председатель сельсовета старается помочь, что-то выделяет, а вот от местного колхоза одни отписки: мол, земли нет, хотя ее в округе предостаточно.

Научилась водить машину, чтобы развозить сыры

Сначала Наталья продавала молоко, яйца (они, кстати, особенно популярный продукт). Потом стала готовить молочные продукты — и первым был творог.

— Я городской человек, даже понятия не имела, как его делать, — говорит женщина. — Зачем? Раньше пошла в магазин и купила. Но качество становилось все хуже и хуже. Сразу делала его из козьего, потом — из коровьего молока. Пока перестроилась и добилась нужной текстуры — перепортила литры молока, все собаки и куры были сытые, — смеется женщина.





Чуть позже решила делать сыры — и тоже не все сразу получалось, хотя сейчас этот продукт стал визитной карточкой хозяйства. Секрет хорошего сыра — в молоке. У Натальи оно летом — 3,8%-ной жирности, зимой — 4,2−4,5%. На головку, из которой выйдет 2+ килограмма сыра, надо 20 литров молока.

Сейчас Наталья готовит больше 20 видов сыров, и с каждым рецептом связана своя история. Многие клиенты спрашивали тягучий сыр, «как у бабушки». Наталья долго искала тот самый рецепт, и однажды им с ней поделились — так он у нее и хранится на клочке бумаги. А вот рецепт брынзы Наталья привезла из Грузии, но у нас он не пошел. Наталья его адаптировала под вкусы белорусов.

— Наши люди просят меньше соли и остроты, а еще многие боятся сыров с плесенью, — рассказывает Наталья.





Но для гурманов женщина пробует варить не только молодые, но и выдержанные сыры: домашний пармезан, камамбер или сыр с голубой плесенью. Для последнего заказывает «плесень» через интернет, она приходит в виде специального порошка.

Какой будет сыр в конкретную неделю, Наталья не знает: делает его под настроение. Но часто экспериментирует. В результате появляются новые вкусы. Самый необычный — луковый, для которого она использует зеленый лук. Под заказ варит сыры и для вегетарианцев — с ферментом неживотного происхождения.





Цены на продукцию устанавливает без привязки к магазинным. За литр молока берет 2 рубля 50 копеек, за килограмм сыра — от 18 до 30 рублей. «В колхоз не сдаю, они скупают литр молока за 55 копеек, дороже уход за коровами обходится», — поясняет фермер.

Продает Наталья все сама. По вторникам — минский день: развозит заказы по клиентам на автомобиле (для этого специально сдала на права). В другие дни ездит в Дзержинск. Многие поначалу не верили, что у нее свои коровы.

— Первое время, когда привозила заказы, могли в лицо сказать: не верят, что это продукты с моего хозяйства. Почему-то фермера представляют этакой бабушкой — но не женщиной с маникюром.





Оставить хозяйство даже ненадолго не получается. Последний раз Наталья отдыхала семь лет назад в Грузии. Но это обстоятельство ее не сильно смущает: она домосед и получает удовольствие от того, что делает.

— Дочь хозяйством заниматься не будет, старший сын сейчас главный помощник, а младший приезжает по мере возможности. Думаю, сыновья сейчас размышляют, хотят ли они продолжать это дело, — говорит женщина. — А я, конечно, устаю, но в город однозначно не вернусь.

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