ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это не просто центральная должность в правительстве». Какие задачи поставил Президент перед новым министром экономики

04.01.2020 14:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эффективная работа госсектора и борьба с внешними шоками. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру экономики. Им стал Александр Червяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это не просто центральная должность в правительстве». Какие задачи поставил Президент перед новым министром экономики

Ранее он занимал должность первого заместителя профильного ведомства. Напомним, пост министра оставался вакантным после того, как Дмитрий Крутой занял место первого вице-премьера. Глава государства ориентировал нового руководителя на новый подход и свежий взгляд на происходящие процессы в экономике.

«Это не просто центральная должность в правительстве». Какие задачи поставил Президент перед новым министром экономики

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке Администрации Президента.

Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный.

«Это не просто центральная должность в правительстве». Какие задачи поставил Президент перед новым министром экономики

До работы в Министерстве экономики Александр Червяков долгое время возглавлял Научно-исследовательский экономический институт. Является автором многочисленных пособий и почти сотни научных работ. 

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Червяков
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Эффективная работа госсектора и борьба с внешними шоками. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру экономики. Им стал Александр...
 
Новости дня
Новости разные
 
10 января маленькие принцы и принцессы приглашены на детский Рождественский бал в Кореличах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика