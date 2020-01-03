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«Это не просто центральная должность в правительстве». Какие задачи поставил Президент перед новым министром экономики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эффективная работа госсектора и борьба с внешними шоками. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру экономики. Им стал Александр Червяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее он занимал должность первого заместителя профильного ведомства. Напомним, пост министра оставался вакантным после того, как Дмитрий Крутой занял место первого вице-премьера. Глава государства ориентировал нового руководителя на новый подход и свежий взгляд на происходящие процессы в экономике.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный.
До работы в Министерстве экономики Александр Червяков долгое время возглавлял Научно-исследовательский экономический институт. Является автором многочисленных пособий и почти сотни научных работ.
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«Это не просто центральная должность в правительстве». Какие задачи поставил Президент перед новым министром экономики
Новости Беларуси. Эффективная работа госсектора и борьба с внешними шоками. Такие задачи Президент Беларуси поставил новому министру экономики. Им стал Александр...
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