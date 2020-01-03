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Волонтеры БРСМ и активисты БРПО Мальковичской СШ активно участвуют в акции «Чудеса на Рождество»

04.01.2020 14:36 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Волонтеры ОО «БРСМ» отряда «Доброе сердце» , а также пионеры-активисты — частые гости ветерана педагогического труда и ветерана Великой Отечественной войны — Зои Константиновны Ермолинской.

Волонтеры БРСМ и активисты БРПО Мальковичской СШ активно участвуют в акции «Чудеса на Рождество»

В рамках благотворительной акции «Чудеса на Рождество» они побывали в гостях у Зои Константиновны, поздравили с Новым годом и вручили сувениры.

В ответ от Зои Константиновны получили массу положительных эмоций и слов благодарности за оказанное внимание и заботу.

Волонтеры БРСМ и активисты БРПО Мальковичской СШ активно участвуют в акции «Чудеса на Рождество»

Пионерская дружина «Планета» Мальковичской СШ.


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Волонтеры ОО «БРСМ» отряда «Доброе сердце» , а также пионеры-активисты — частые гости ветерана педагогического труда и ветерана Великой Отечественной
 
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