Волонтеры БРСМ и активисты БРПО Мальковичской СШ активно участвуют в акции «Чудеса на Рождество»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Волонтеры ОО «БРСМ» отряда «Доброе сердце» , а также пионеры-активисты — частые гости ветерана педагогического труда и ветерана Великой Отечественной войны — Зои Константиновны Ермолинской.





В рамках благотворительной акции «Чудеса на Рождество» они побывали в гостях у Зои Константиновны, поздравили с Новым годом и вручили сувениры.

В ответ от Зои Константиновны получили массу положительных эмоций и слов благодарности за оказанное внимание и заботу.





Пионерская дружина «Планета» Мальковичской СШ.

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