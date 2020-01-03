|
«Планируем на 1100-1300 мест в Сухарево». Где ещё построят новые паркинги в Минске
Источник материала: СТВ
Часто говорят о загруженности дворов машинами. Эту проблему реально решить? Или все равно жители будут парковать личный транспорт возле подъезда, даже на зелёной зоне, спросили в программе
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часто говорят о загруженности дворов машинами. Эту проблему реально решить? Или все равно жители будут парковать личный транспорт возле подъезда, даже на зелёной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)