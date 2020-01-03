ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Планируем на 1100-1300 мест в Сухарево». Где ещё построят новые паркинги в Минске

04.01.2020 14:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Часто говорят о загруженности дворов машинами. Эту проблему реально решить? Или все равно жители будут парковать личный транспорт возле подъезда, даже на зелёной зоне, спросили в программе «Большой город».

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Прежде всего, каждый человек должен понимать, что имея автомобиль, он должен знать, куда его поставить, как его хранить и как его обслуживать. Сегодня, на мой взгляд, мест для парковки в шаговой доступности, может и не быть, но мы сегодня строим паркинги. При строительстве новых домов мы планируем паркинги на 1100-1300 мест в Сухарево. Также планируем в Масюковщине строительство паркингов рядом с домами. Эта практика есть и в Октябрьском и Заводском районе. Это удобно. Мы сегодня имеем где-то порядка 24 тыс. охраняемых парковок и 27 тыс. внутридворовых парковок. При этом сегодня экстренные службы не могут проехать во дворы, только из-за того, что кому-то захотелось быть собственником той территории, возле которой он находится.

Люди в материале: Сергей Шкруднев
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часто говорят о загруженности дворов машинами. Эту проблему реально решить? Или все равно жители будут парковать личный транспорт возле подъезда, даже на зелёной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Будет каток и аквазона. На улице Неманская построят ФОК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика