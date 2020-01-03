В Гродно 22-летний пьяный парень угрожал женщине заведенной бензопилой

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел в Гродно около 7 часов вечера 3 января. 22-летний молодой человек подошел к остановке общественного транспорта, завел бензопилу и стал кричать, что уничтожит остановку и 36-летнюю женщину, которая в тот момент ожидала транспорт, сообщает пресс-служба МВД.

После этого парень заглушил пилу и ушел, а женщина обратилась в милицию. Спустя короткое время личность молодого человека была установлена. В момент задержания ранее неоднократно судимый гродненец был пьян и свою вину отрицал, однако позже признался в содеянном. Выяснилось, что таким необычным образом молодой человек хотел познакомиться с девушкой.

По данному факту проводится проверка. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.