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Глава администрации Фрунзенского района Минска о соцсетях: «Сегодня это обратная связь с населением, это открытость власти»
Источник материала: СТВ
Как глава администрации Фрунзенского района Минска относится к социальным сетям, выяснили в программе
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
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Глава администрации Фрунзенского района Минска о соцсетях: «Сегодня это обратная связь с населением, это открытость власти»
Как глава администрации Фрунзенского района Минска относится к социальным сетям, выяснили в программе «Большой город».
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