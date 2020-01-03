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Глава администрации Фрунзенского района Минска о соцсетях: «Сегодня это обратная связь с населением, это открытость власти»

04.01.2020 14:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как глава администрации Фрунзенского района Минска относится к социальным сетям, выяснили в программе «Большой город».

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
К сожалению, Instagram, Facebook и другие сети я использую только для работы, потому что по-другому на них времени нет. Сегодня это обратная связь с населением, это открытость власти с одной стороны, но с другой стороны, мы имеем возможность решать те проблемы, которые есть. Сегодня вся молодежь или люди в возрасте до 40 лет находятся в соцсетях. На сайт администрации и мне на страничку идет напрямую, т. е. задают вопрос – я отвечаю на этот вопрос, но это занимает время. В Facebook или в каких-то иных соцсетях мы просто даем ответ, если не даем, мы немного берем время на рассмотрение. Личный аккаунт, я в том числе, использую для работы.

Глава администрации Фрунзенского района Минска о соцсетях: «Сегодня это обратная связь с населением, это открытость власти»

Люди в материале: Сергей Шкруднев
 
Теги: Минск
 
 
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Как глава администрации Фрунзенского района Минска относится к социальным сетям, выяснили в программе «Большой город».
 
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