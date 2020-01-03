Источник материала: Новости Волковыска

Гродно по факту обнаружения в квартире тел трех человек проводится проверка">

Вечером 3 января текущего года в милицию поступило сообщение от жительницы одного из многоквартирных жилых домов по ул. Пушкина в г. Гродно о том, что из соседней квартиры чувствуется трупный запах.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Следователями совместно со специалистами ГКСЭ осмотрено место происшествия. В квартире без видимых телесных повреждений обнаружены тела проживавших там граждан: 65-летних супругов, а также их 39-летнего сына. При осмотре квартиры следов проникновения не обнаружено.

Следователями с места происшествия изъяты медицинские препараты, бутылки из-под спиртного, по которым планируется производство различных исследований, назначено производство судебно-медицинских экспертиз.

Опрошенные жильцы дома пояснили, что последний раз они соседей видели в середине декабря 2019 года.